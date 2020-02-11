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紐約直播／MK限量愛心包好燒！2／12晚上11點走秀　先劇透「這咖開場」

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▲MICHAEL KORS的2020秋冬秀在紐約時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

MICHAEL KORS的服裝包款總是受歡迎，2020秋冬秀即將在紐約時裝周登場，想看最新設計，台灣時間2月12日晚上11點鎖定看直播，如果手癢想買新包，或者情人節在即還不知道該她送什麼，布滿粉色愛心圖案的曼哈頓包很值得放進考慮清單。

▲MICHAEL KORS情人節＋紐約直播。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲MICHAEL KORS情人節＋紐約直播。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲情人節限量曼哈頓包，16,300元（小）、19,400元（大）。（圖／品牌提供，以下同）

紐約是個充滿浪漫與無限可能的大都市，也是設計師 Michael Kors 生活的地方，因此作品經常從紐約出發，各種單品符合女性的一切日常，無論工作或度假，通通包了。曼哈頓包便是以此為名，以金屬鉚釘、皮帶，展現率性與自信，限量系列以黑色為基底，加入粉與紅色花瓣組成的愛心圖案，散發一股甜味但又不膩。

▲MICHAEL KORS情人節＋紐約直播。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲情人節浮雕印花限量系列，後背包20,700元、手拿包7,700元、名片夾2,500元。

情人節要送男生也簡單，滿版Logo的後背包、手拿包、小皮件，都是實用的款式，黑灰色底上印有紅色浮雕Logo，很有層次感，為總是低調的男性皮件注入活潑心情。

▲MICHAEL KORS情人節＋紐約直播。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲2020秋冬秀還沒走，搶先曝光包款，開場是鍊帶格紋復古包。（圖／翻攝MMICHAEL KORS IG）

限量的情人節系列之外，秀還沒走，MICHAEL KORS已經搶先在IG上曝光了2020秋冬系列包款，連開場的是哪一咖都已經揭曉，是一只鍊帶、格紋，很有復古感的縮小版行李袋，另外還有毛毛托特包、馬毛印花包等等，相當精彩，台灣時間2月12日晚上11點（紐約時間2月12日早上10點），記得點進文章最上面看直播，零時差看到最新系列的完整樣貌。

▲MICHAEL KORS情人節＋紐約直播。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲MICHAEL KORS情人節＋紐約直播。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲2020秋冬秀將出現毛毛包、馬毛印花包等，帶有曠野風情。（圖／翻攝MMICHAEL KORS IG）

關鍵字：

直播, 紐約時裝周, MICHAEL KORS, MK, MMK, 情人節
fashion.net

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