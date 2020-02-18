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12星座用年度幸運色挑開運錢包！牡羊要大紅、藍色給天蠍

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每個不同的色彩都有著不同的頻率，這次來看看每個星座，應該如何運用色彩來展現自我，並為自己在這個精采又充滿變化的2020年調頻？在本篇分析中你也可以參考自己的上升星座，它將代表通往自己所要目標的方向，太陽星座代表你在這一生要如何發光發熱，而金星星座則是代表著人際桃花。

牡羊座
開運色：正紅色或紅色系

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

牡羊座在2020年，在工作上會更為忙碌，需學習如何整合自己的工作內容，以一種有結構性、秩序的方式來進行，以免因太多事而打亂心思；在新的一年會有更多的挑戰出現，當面對困難時，先不要太過氣餒，有時只是因為自己的想法過不去！在感情上與伴侶間會有許多需要磨合的地方，只要願意耐心對待，會讓彼此更有默契。

在2020年牡羊的開運色是紅色系，代表著面對困難與挑戰，以樂觀並熱情的態度來面對，有時牡羊面對與人之間的情感，會不懂得表達，紅色也能幫助你用樂觀敞開的態度，述說自己內在的真實感受；而談新案子或是和客戶碰面時，也非常適合這樣的色系，能讓自己看起來更有精神！

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Gucci 花卉紅錢夾，約NT$14,700。

金牛座
開運色：紫色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

紫色代表著直覺、仁慈的意思，在2020年是金牛座需要大幅調整的年度，面對許多變化，你需學習以溫柔的心態去迎接；在工作上有些金牛會呈現大好或大壞的狀況，當你明知自己需要改變心態，但卻遲遲不願意改變時，便會以為眼前出現的機是阻礙；但是當你願意改變時，整體的運勢將迅速上升，有許多表現機會！

紫色調會開啟你的智慧，在看待過去衝突的觀點時，可以換位思考；在伴侶或是工作的合作關係，有許多時候無法在一個頻率上討論事情，運用紫色的能量，可以幫助你學習接受自己不習慣的方式，放下心中的固執與不安創造雙贏。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Kate Spade 薰衣草色長夾，約NT$9,500。

雙子座
開運色：金色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

雙子座在2020年的人氣無法檔！金星進入雙子長達四個月的時間，開啟雙子的人際桃花緣分，單身的雙子非常有機會談一場愉快的戀情；而在工作上，雙子座需懂得運用自己的人脈，借力使力，別只是獨自埋頭苦幹。看似不好的局，可以反敗為勝，創造多贏局面，雖然職場會出現一些突發狀況鍛鍊自己心臟強度，但也因此讓你越能屈能伸。

金色或較低調的淺金色，都能幫助雙子遇見貴人、並提升偏財運，這個顏色也能讓雙子在低潮時看見曙光，在2020年家人是支持你繼續努力的力量，與伴侶間有時需要給彼此多些尊重的空間，溝通更是重要，才能適時化解爭執點。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲YSL 奶茶短夾，約NT$12,750。

巨蟹座
開運色：黃色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

巨蟹座在2020年的挑戰不少，但最重要的是看你願不願意離開舒適圈、或是擴大舒適範圍！因許多行星進入魔羯，180度對衝巨蟹，讓你這一整年也無法閒著，需要認真的為自己下工夫，例如心中一直對某人有矛盾、耿耿於懷，在2020年，要願意去化解心中的結，你才不致於帶著懊悔或憤怒生活。

黃色系代表著光明與希望，運用黃色的能量，讓你在看待這些事情時，不會總是用堅硬的外殼阻擋，而是敞開心胸，接受豐富的生活面貌；黃色幫助你在工作或關係上，帶著智慧與可能性，實踐心中的夢想，而這一年你也可以多接觸大自然，讓自己在自然的環境中調整心態。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Ganni 嫩黃短夾，約NT$2,400。

獅子座
開運色：大地灰

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

獅子座在2020年非常需要沉穩卻不過於陰暗的色系！在新的一年，很多時候會讓你感到憤怒湧出、或與某些人價值觀衝突，卻無法溝通；此時的你，特別容易在情緒上逗留太久，而忽略重點，大地灰可以幫助自己懂得先有耐性，放下情緒後再進行判斷。

在關係上單身的獅子要懂得避免一些曖昧不明的桃花，或是明知不可能有發展，卻過於執著的狀況；大地灰色調，幫助你冷靜看待情感問題。在關係中的獅子，也容易執著於改變一些長久累積的問題，但在2020年需要懂得沉穩下來思考你要的是什麼，並做出個決定，開始為自己生活，大地灰代表著放下情緒，平靜的看待所有一切的發生，但不要過於絕對。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Perry Zip Continental Wallet，約NT，6,000。

處女座
開運色：酒紅色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

如同葡萄酒的紅色，為處女座的2020年開啟踏實的幸福感，新的一年處女進入愛情的正緣運勢，代表著有很高的機會遇到合適對象，或進入婚姻的關係中；雖然責任變得更重，但處女座也因此開啟了一整年非常不錯的幸福年，酒紅色代表著內在不同的面向開始發展，或是內在靈性探索的色系，在2019年處女座非常的認真勤勞，而到2020年該開始收割成果了。

因為先前種種努力，讓處女座可以開始享受美好的果實，這樣的感受並非憑空而來，而是處女座認真累積的。而酒紅色也幫助處女座放下過高的完美標準，去欣賞自身獨一無二的美麗；放下莫名的過高期待，去看見他人正在努力的部分，而非以一個挑剔或吹毛求疵的眼光，處女會發現，自己的2020年周圍都充滿著好運氣！

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Bottega Veneta 編織酒紅長夾，約NT$24,000

天秤座
開運色：白色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

2020年對天秤來說，是需要調整與伴侶間感情、與人之間關係的一年，你會有較多的煩躁，少了耐心好好相處，白色調對天秤來說，代表著放下複雜的情緒起伏和一些先入為主的想法，讓自己歸零，以單純的心態重新看待與人的關係，在朋友關係上，會有一些變化，將有機會去思考什麼對你而言是重要的。

在工作方面，與主管級的人物有相處問題，或是對於工作上的目標，變得不夠重視、卻又存有壓力，而這樣的感受讓自己想要逃避；想避免得過且過的心態，需去看見自己缺乏動力的主因，找出生命的活力！白色調可以提醒你放下心中的隔閡，提升彈性與耐性。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Alice Olivia 寶石長夾，約NT$3,690。

天蠍座
開運色：藍色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

在2020年天蠍座的狀態是混亂中學習整合，把過去的經驗重新整理的階段，外在會出現一些困境考驗你的決心、和對自己的信任；有時的突發狀況，其實正在教導你，如何學會事情準備的重要性！
藍色代表著忠誠、信任，也和平靜、療癒有關，在新的一年，你愈來愈能在看似混亂的狀態中，找回內在的和諧。

而藍色系在支持著天蠍內在療癒極為重要，很有可能會在2020遇見內心極為衝突、卻不得不去處理的狀況，而因此引發心中的恐懼與不安，此時你需信任自己，因為能力足夠，這樣的事才會出現眼前；而藍色將會為你帶來一股穩定、柔和卻堅定的力量面對挑戰。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Chloé 鎖頭短夾，約NT$14,400。

射手座
開運色：森林綠

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

2020年對射手來說是從低潮開始慢慢上揚的一年，許多射手在2019年經歷了如同死亡般的低潮，而開始懂得如何珍惜自己、愛自己，在新的一年看待許多事情會更有深度、會懂得思考如何放慢腳步和順其自然的智慧，森林綠帶給射手座找回創造力的本質。

而在愛情部分，單身的射手很有機會遇見愉快的戀情；已有伴侶的射手，在關係中會重新建立共識，並踏實的一起實踐心中理想。
森林綠注入了一種生命力，帶給射手朝氣和舒適的感受，你不妨從居家布置中加入一些這樣的色彩，或是在服飾配件上融入此色調，幫助自己在生活中，提升專注與意志力，如同大樹般堅定！

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Miu Miu 打摺綠短夾，約NT$12,600。

摩羯座
開運色：粉色系

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

土星與冥王星合相在摩羯，是這一兩年中許多人討論的星象；在2020會有更多的行星聚集在摩羯，帶給你重大的蛻變，讓自己更成熟與懂得照顧自己！新的一年，摩羯座在工作上會需要有一些衝動性的改變，在一開始這樣的改變看似不太舒服，卻能為往後鋪路、或是因為待人處事而贏得好人緣，粉色調讓摩羯在對待自己時，懂得溫柔，不以太多的規矩限制自己。

而粉色系也讓摩羯在為人處事上，不過於堅持己見，或避免習慣性的重複同樣行不通的模式，有更多的彈性；感情中，摩羯遇見不錯對象的機率提升許多，但相愛容易相處難，在交往的過程，會有不少需磨合與溝通的部分，粉色也讓摩羯可以放下既定的觀點，接納更多的不同。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Louis Vuitton 粉色亮面長夾，約NT$26,400。

水瓶座
開運色：橘色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

水瓶座在2020年進入心思較紊亂，處理事情有點抓不到重點的狀況，而因此感到有些失去熱情，橘色代表激勵自己、願意成就自己和提升魅力的能量；而在與長輩和主管相處時，需放下個人的情緒，願意為大局著想，橘色也能堅定自己的原則，別因他人的狀況而搖擺不定。

在伴侶關係中，水瓶座需要懂得溝通自己內在真實的想法，而不是因衝動而說出情緒話語傷害對方、或是為了要得到關注，而做一些惹惱對方的事情。橘色也會與幸福感有關，當你願意從自身開始調整溝通的方式，對方也會漸漸的放下自己的執著與防備，而看似混亂的一年，在2020年底將會漸漸出現機會，讓水瓶知道一切的努力都是值得的。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲MCM 三明治撞色短夾，約NT$8,850。

雙魚座
開運色：銀色

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

銀色代表著高度的洞察力和尊重的色系，在2020年雙魚座的人際運勢不斷上升，你可以多參與團體活動，或是扛下一些大責任的工作挑戰，你會發現貴人運勢將從四面八方而來，在過去很有可能你的生活圈、朋友圈是較為侷限的，但在2020年充滿許多未知的可能性！

而你的人際運節節上升，在觀察力與洞察力的部分也將更為敏銳，能夠快速感受到，對方在處理事情的心態、或是出發點為何，也會更了解自己；銀色是一種尊重的態度，宇宙的力量，支持雙魚座
在看見每個人展現出不同的面向時，即便不認同也能給予尊重和包容。

▲星座錢包 。（圖／哈潑時尚提供）

▲Chanel Silver Metallic Zippy Wallet，約NT$27,750。

文／ Harper's BAZAAR　圖／GETTY IMAGES、品牌圖

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＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

Harper’s BAZAAR, 星座, 開運, 錢包, 幸運色, 運勢
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