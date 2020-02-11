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一周回歸理想體態！營養師曝「7日不挨餓」瘦身食譜

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▲▼營養師曝7日不挨餓瘦身食譜 。（圖／品牌提供、UNSPLASH）

▲適當運動搭配健康飲食，春天前回歸理想體態。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

過年期間的放縱飲食，讓你全身充滿罪惡感了嗎？換上春裝之前，一定要把體態回歸最佳狀態。 營養師趙函穎指出，只要掌握年後關鍵七天的不挨餓飲食術，瘦身也能吃得健康營養又飽足。

吃對食物比少吃更重要

營養師提醒，想要擁有瘦身絕對不能餓肚子，反而會造成反效果。為讓女孩們減負擔時能吃飽又吃巧，營養師公開私藏食譜，四天超商輕食組合與三天自煮餐，再搭上健康豆漿，快速掌握年後減負擔飲食。

7天不挨餓食譜公開

星期一 早餐開啟滿滿元氣
搭配組合：超商地瓜、茶葉蛋、無加糖高纖豆漿

▲▼營養師曝7日不挨餓瘦身食譜 。（圖／品牌提供、UNSPLASH）

星期二 午餐吃飽又吃巧
搭配組合：超商洋芋沙拉佐生菜、無加糖黑豆漿

星期三 零負擔晚餐
搭配組合：鹽麴雞腿溫沙拉、無加糖高纖豆漿

▲▼營養師曝7日不挨餓瘦身食譜 。（圖／品牌提供、UNSPLASH）

星期四 蛋白質多多餐
搭配組合：超商雞胸肉、低糖高纖豆漿

▲▼營養師曝7日不挨餓瘦身食譜 。（圖／品牌提供、UNSPLASH）

星期五 手作高纖果昔
香蕉半根、奇異果1顆、紅色火龍果1/4顆、無糖高纖豆漿450cc

料理步驟：
Step1：將三種水果各自與150cc的無糖高纖豆漿打成汁
Step2：將三種口味的水果豆漿，分層倒入玻璃杯中，攪拌或分層飲用皆可

▲▼營養師曝7日不挨餓瘦身食譜 。（圖／品牌提供、UNSPLASH）

星期六 歐美潮流網美早餐
奇異果一顆、香蕉半根、藍莓數顆、草莓數顆、燕麥或健康無調味穀片半碗、無加糖黑豆漿250cc

料理步驟：

Step1：將奇異果、香蕉與草莓分別切成丁後放入已裝好燕麥或健康無調味穀片的碗中
Step2：後續再加上藍莓數顆後，並倒入半瓶統一陽光無加糖黑豆漿，即可上桌

星期日 高纖蔬菜百菇鍋
鮮香菇2朵、鴻禧菇適量、玉米筍適量、高麗菜1/4顆、黑木耳4朵、蛤蠣數顆、昆布1條、無加糖高纖豆漿600cc

料理步驟：
Step1：將昆布與蛤蠣至400cc水中煮滾成海鮮高湯，並加入高纖豆漿做為火鍋湯底
Step2：將蔬菜與菇類火鍋料放進火鍋中煮滾即可食用

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關鍵字：

瘦身, 食譜, 不挨餓, 營養師
fashion.net

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