這支筆6800萬！　萬寶龍致敬泰姬瑪哈陵鑲6克拉巨鑽坐鎮

▲萬寶龍高藝術性系列向泰姬瑪哈陵致敬限量款1黑色神話，約6878萬元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

這支筆身價飆破6800萬元！萬寶龍（Montblanc）推出高藝術性系列向泰姬瑪哈陵致敬書寫工具系列，以精緻的細節與華麗的設計凸顯印度蒙兀爾王朝君王沙賈汗（Shah Jahan）對後世的影響，共打造3款獨一無二的鋼筆，最貴氣的「黑色神話」鑲嵌上千顆黑色剛玉與白鑽，主石為重達6.24克拉的圓鑽，靈感取自他原先計畫為自己建造一座可遙望與泰姬瑪哈陵一模一樣的黑色陵墓。

▲向泰姬瑪哈陵致敬限量款1黑色神話，羽毛圖案上鑲嵌一顆活動式圓形貓眼石，取下後呈現象徵心靈純潔的蓮花圖案。

舉世聞名的泰姬瑪哈陵是沙賈汗為妻子慕塔芝瑪哈建造的愛情建築，萬寶龍以此為靈感，打造外形微彎如傳統蒙兀爾匕首的鋼筆，筆蓋頂端取自泰姬瑪哈陵，有趣的是沒有配筆夾，而是讓整支筆展現孔雀羽毛圖案，因為沙賈汗在位的華麗寶座，正是兩隻鑲嵌寶石鍍金孔雀裝飾而成。

▲向泰姬瑪哈陵致敬限量款1權力象徵，筆蓋上紅寶石取下後，顯露象徵真愛的琺瑯雛菊圖案，約5896萬元。

▲鑲嵌祖母綠與鑽石的向泰姬瑪哈陵致敬限量款1月之淚，約5240萬元。

萬寶龍於是分別鑲嵌黑色剛玉、紅寶石與祖母綠3款限量1支鋼筆的孔雀羽毛圖案，且筆蓋各鑲嵌單顆活動式寶石，取下後顯露分別代表純潔的蓮花圖案、象徵真愛的雛菊或精雕蕨類圖案，別具巧思，但每款身價不凡，價值逾5000萬元；向泰姬瑪哈陵致敬限量款76是全系列最易入手的設計，以紅色亮漆搭配香檳金材質製作，代表沙賈汗與妻子間的愛情，也呼應鑲嵌於泰姬瑪哈陵大理石內的寶石。

▲向泰姬瑪哈陵致敬限量款76，紅色亮漆象徵沙賈汗與妻子慕塔芝瑪哈的愛情，約16萬元。