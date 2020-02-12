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「樹懶系」女友7大特質：愛發呆、常遲到　全中男友辛苦了

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編輯／JJ　圖／翻攝自《冰原歷險記：笑星撞地球》、《動物方程式》IG@heybiblee、@skuukzky

生而為人難免都會有「懶惰」的時刻，尤其是女孩們，一懶起來可是跟「樹懶」有得比，每天懶洋洋、自得其樂的模樣雖然可愛，卻也讓不少男友們哭笑不得，一起來看看以下7個特質，你是否也有個「樹懶系」女友？

► ►請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物

▲樹懶系女友特徵。（圖／翻攝自《動物方程式》、IG）

＃喜歡在家約會

喜歡每次約會規劃行程、找好吃的餐廳，永遠都是別人的女友才會做的事，樹懶系女友最喜歡在家裡約會，不僅不需要想去哪邊約會，家裡還有舒服的床可以躺，美其名是親密浪漫的約會行程，事實上只是懶得走出家門。

＃容易受驚嚇

可能是太習慣安逸的生活，容易因為一個聲響大驚小怪，但是知道沒事之後，便會馬上鬆懈下來。

▲樹懶系女友特徵。（圖／翻攝自《動物方程式》、IG）

＃僅擁有短暫記憶力

忘東忘西是家常便飯，擔任樹懶系女友的男友，經常都得出面拯救忘記帶東西的女友，且常常忘記對方說過的話、做過的事，好處是不太會記仇，也不愛翻舊帳。

＃沒事最愛發呆

無聊的時候最喜歡「發呆」，也沒有特別在思考什麼，就是天馬行空的亂想，容易沈浸在自己的世界裡。

▲樹懶系女友特徵。（圖／翻攝自《動物方程式》、IG）

＃缺乏時間觀念

樹懶系女友出門絕對要花超過一小時以上的時間準備，動作慢得出奇，即使知道約定好的時間，甚至有提早準備，十之八九還是會遲到。

＃可以一整天都在床上

懶惰的極限就是「能坐就不站，能躺就不坐」，樹懶系女友可以一整天都在床上度過，無所事事的假日可以一路睡到下午，起來吃吃東西後就回床上追劇。

▲樹懶系女友特徵。（圖／翻攝自《動物方程式》、IG）

＃反應超慢

面對樹懶系女友，講話必須特別清楚明白，否則以她的邏輯可能會聽不懂，常常都會比別人慢很多拍。

▲樹懶系女友特徵。（圖／翻攝自《動物方程式》、IG）

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關鍵字：

男女, 感情, 女友, 樹懶系女友
fashion.net

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