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4個小習慣提昇工作效率　每天提早1小時下班

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▲員工,職場,辦公。圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲管理時間有幾個小撇步。圖／Pakutaso、pixabay）

編輯／借借

有時我們會疑惑，為何忙了一整天，該做的卻沒做，或是隔天完全想不起昨天做了什麼事，有時瞎忙佔據了大部分的工作時間，自己卻不自知，有專家分享將工作效率提高的方法，不是增加生產力，而是有意識地排除「瞎忙」，時間自然變多，4個小習慣你可以試試。

選出最重要的事項
在每天早晨花10分鐘歸納一下今日行程，並決定「今天最重要的事」，先分析今天一定要完成什麼，然後決定花多少時間處理它，之後，再決定何時開始處理，例如：今天要完成Ａ公司的企劃案，預計使用2個小時，從下午2時開始處理。

▲▼外國人、工作、辦公室、職場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

隔絕分心
最容易讓工作分心的物品，自然是我們手機上的遊戲、社群網站以及能隨選的電視節目，試著回想最常讓你分析的原因，並加深使用這項服務的困難度，像是將手機所有社群軟體的通知都關閉，並持續登出，隨選電視節目或電影選擇單片租借而非看到飽，時間掌控權便會慢慢回到你手上，若你覺得整天太困難，至少在進行重要事項的幾個小時的期間這樣做。

職場,工作,同事。（圖／Pixabay）

養成活動習慣
不得不否認，人的身體只要少動，心也會跟著懶散，與其一周逼自己2次去健身房練得滿身大汗，還不如提早一個捷運站或公車站下車，試著走路回家，在日常生活中保持多動的習慣，心態也會變得更積極。

▲▼辦公室、OL、上班族、職場。（圖／翻攝pakutaso）

每日回想
每天晚上可以花10分鐘來回想今日完成的內容，順便審視這樣的行程規劃是否有產生效果，如果發現比平常能完成更多重要的事，不妨在一天早上決定重要行程時，可再多加入幾件「必要完成」的事項，養成習慣之後，一天能做完成的事情就會越來越多。

▲職場,工作,上班族,OL。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率
fashion.net

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