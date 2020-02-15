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李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

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開春以來在韓國人氣最高的韓劇，非由韓石圭、李聖經和安孝燮主演的《浪漫醫生金師傅 2》不可！《浪漫醫生金師傅 2》不僅打破續集魔咒，收視一路狂飆，最近一集收視率更是突破了 20%，成為 2020 年第 1 部破 20 的韓劇！尤其是李聖經和安孝燮這對高顏值「長腿 CP」實在太賞心悅目，讓人不入坑都難啊～

▲李聖經 。（圖／翻攝自IG@HEYBIBLEE）

模特兒出身的李聖經雖然在劇中造型大多是穿著醫師白袍，卻依然仙氣狂飄，她白皙的肌膚、充滿靈氣的外表，以及 176 的高挑身材能輕易駕馭各種風格的穿搭，私底下的她對時尚的敏銳度以及日常造型更是韓國著名的時尚指標之一！現在就快來看看這位「私服女王」的穿搭技巧吧！

李聖經私底下的穿搭其實非常容易學起來！她經常以基本款單品混搭，像是素面襯衫、衛衣、緊身丹寧褲都是她的最愛，重點是利用首飾飾品提升整體女人味，或用文青風的帽款增添可愛的少女氣息！

李聖經最愛單品－女人味襯衫

秋冬流行動物紋，李聖經這套以豹紋襯衫作為造型重點，然後用低調的黑色單品做出搭配，‭ ‬營造時尚又俐落的街頭造型，黑色緊身褲也讓她的雙腿顯得更加修長了！

 
 
 
 
 

李聖經最愛單品－西裝外套

西裝外套絕對是秋冬一定要有的單品！李聖經將西裝外套完美結合腰包，只需要搭配能夠突顯大長腿的基本款黑色緊身褲，內搭白色素 T 就搞定。

 
 
 
 
 
 
 

Oversize 的西裝外套除了顯瘦之外，還能讓臉蛋變得更小！是修飾肉肉身型的必備單品！

大衣能使身型變得更修長，並散發出優雅成熟感。白色的包包打亮了整體穿搭，打破了灰色調的沉悶單一，也讓膚色看起來更亮眼。

 
 
 
 
 
 
 

李聖經最愛單品－衛衣

衣服的細節與剪裁是提升個人氣質的關鍵。泡泡袖的設計，讓李聖經身上的圖案衛衣增加了可愛感。

▲李聖經 。（圖／翻攝自IG@HEYBIBLEE）

灰色運動風衛衣讓膚色變得更白了！

 
 
 
 
 
 

穿上短袖 T 恤的李聖經感覺輕鬆又休閒，配搭鵝黃色的托特包看起來有活力，又減齡不少！

 
 
 
 

李聖經最愛單品－直筒褲

紅白藍的經典配色，不論怎麼穿都很好看。七分長直筒褲的長度讓李聖經露出腳踝肌膚，除了腿的比例看起來更長之外更多了女人味。

 
 
 
 
 
 
 
 

高腰直筒褲該怎麼搭？不妨像李聖經一樣以簡約 T 恤搭配，最後再用優雅款式的綠色設計感包包增加女人味。

▲李聖經 。（圖／翻攝自IG@HEYBIBLEE）

李聖經最愛單品－貝蕾帽

即使是韓式文青風，李聖經也能夠輕鬆駕馭！簡單的米色襯衫再戴上一頂文青造型必備的貝蕾帽，搖身一變成為氣質滿滿的女神。

 
 
 
 

李聖經私底下經常穿襯衫，更會用飾品配件豐富層次感又有知性美；‭ ‬頭上的紅色畫家帽更有提亮造型和膚色的效果。

 
 
 
 
 

約會該怎麼穿沒有想法？參考李聖經這身以米色為主調的簡約氣質打扮，頭戴貝蕾帽有小臉作用更提升甜美度的殺手鐧！整體給人舒服的好感，男人一眼就愛上！

 
 
 
 
 
 
 
 

李聖經最愛單品－金色飾品、太陽眼鏡

李聖經十分擅長在基本款的服裝中加入金色飾品提升整體質感的技巧，以簡單的黑色 V 領上衣搭配金色的層次感金色項鍊，不但增加了高級女人味還讓臉型變得更小！

▲李聖經 。（圖／翻攝自IG@HEYBIBLEE）

 
 
 
 
 
 
 

李聖經戴著貝蕾帽再配搭紅色點點襯衫，並以頸鍊做點綴，整個造型充滿了濃濃的法式風情，又純真又有女人味。

 
 
 
 
 
 

除了在衣服上花心思外，配件最能突顯一個人的個性與品味。就像李聖經配戴橘色鏡片的太陽眼鏡，即使只穿著簡約黑色 T 恤也非常有型。

文／柯夢波丹　圖／IG@HEYBIBLEE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 李聖經, 穿搭, 顯瘦, 貝蕾帽
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