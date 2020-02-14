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千層控快預約！夢幻「櫻花抹茶千層蛋糕」15日開賣　只有2間吃得到

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▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

 迎接春天的到來，《好樣 VVG》聯手中山區最狂千層蛋糕店《時飴 Approprié》推出全新期間限定款口味「櫻花抹茶千層蛋糕」！自2月15日開始在陽明山好樣秘境 VVG Hideaway和華山1914文創園區好樣思維 VVG Thinking 獨家販售，嚐的到櫻花x抹茶滋味的千層蛋糕，只有這2間吃的到！

獨家限定「櫻花抹茶千層」

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

2019年好樣 VVG 台中歌劇院店曾與時飴 Approprié 千層蛋糕合作推出獨家青梅口味引起搶購熱潮，這次迎接陽明山花季，雙方再度攜手推出全新口味千層甜點迎客。

獨家限定「櫻花抹茶千層」不使用原本的若竹等級抹茶，而加碼採用風味、尾韻與色澤呈現更加細膩圓潤的小山園「五十鈴」頂級抹茶粉，定調蛋糕整體風味，再以日本鹽漬櫻花融入法國、日本鮮奶油製成櫻花奶餡，每一口都甜而不膩，無敵清爽。

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

充滿少女感的清新外型，與花季主題不謀而合！

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

在這款千層蛋糕中，結合代表好樣的「綠意」以及代表陽明山花季的「櫻花」，兩種口感細緻的風味奶油餡，夾在手工直火製作的層層蛋皮中，在細細品嚐感受五十鈴抹茶奶餡微苦後綻放的甘韻時，還能嚐到櫻花奶餡自然微鹹之中帶出的清甜。

台灣高山烏龍茶千層

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

除了好樣VVG獨家販售的花季限定「櫻花抹茶千層」，在好樣VVG還可以吃到時飴 Approprié 長期熱賣的在地化口味：使用本土茶葉研磨製成的「台灣高山烏龍茶千層」。

「台灣高山烏龍茶千層」，細緻口感完整呈現出高山烏龍特有的茶香。

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

充滿茶香的千層蛋糕，回甘的滋味配上層層堆疊的千層蛋皮，下午時光來上一塊，超級享受。

好樣 VVG x 時飴 Approprié 花季限定口味

■ 櫻花抹茶千層：NT$300元／片

■ 台灣高山烏龍茶千層：NT$250元／片

■規格：9 吋分切，現場僅提供單片販售（僅提供2片裝外帶盒，不提供整模販售）

■販售期間：2/15(六)~3/22(日)

■販售地點：好樣秘境 VVG Hideaway、好樣思維 VVG Thinking

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

好樣思維VVG Thinking x 時飴 花季限定口味

■ 櫻花抹茶千層：NT$300元／片

■ 台灣高山烏龍茶千層：NT$250元／片

■僅提供單片販售

■搭配$150起飲品折$50

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

好樣秘境VVG Hideaway x 時飴 花季限定口味

■ 櫻花抹茶千層：NT$300元／片

■ 台灣高山烏龍茶千層：NT$250元／片

■僅提供單片販售

■搭配飲品第2杯7折（價低者折）

▲千層。（圖／柯夢波丹提供）

文／柯夢波丹　圖／時飴、好樣 VVG

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 美食, 好樣 VVG, 華山1914, 櫻花, 抹茶, 千層蛋糕
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