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男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

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▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有網友提問男性願意結婚的理由，引發許多網友留言（圖／Pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

結婚這件事在許多人眼中的意義都不同，相信許多人身邊不乏有女性朋友總等著另一半向她求婚的例子，雖然這不能代表女生較男生渴望婚姻，但不能否認女性面臨年齡壓力，較多的機率會表現的「比較急」，之前曾有美國網友在線上社區提出「男人為何想結婚？」的問題，也引發許多男性網友留言，其中有些理由確實會讓女性想不透。

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

結婚能夠讓我有擔當
當一個男人準備承擔一些責任的時候，結婚或許是其中的一個辦法，它能賦予人生更多義務，也有更多驚喜，足夠改變一個人。

有伴侶日子比較好過
結婚代表你不會孤獨一人，如果有好事發生，總會有人跟你分享，還可以一起去做很多事，像是旅行、品嚐美食。

願意結婚是表達愛意的最好方法
結婚跟交往不同，它多了一種承諾的意味，我願意與對方禍福與共，這不是表達愛意最好的方式之一嗎？

▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

結婚可以省錢
雖然聽起來感覺很現實，但確實結婚之後較有可能享受到政府的補助，而且生活在一起等於天天約會，不用總是花上大錢。

傳統對我來說很重要
或許現在人對於必須遵照傳統的壓力小了很多，但傳統對我而言仍然很重要，婚姻對人生來說是一個必要過程，我喜歡按照傳統來走。

▲▼結婚,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

遇到了合適的人、或一定的年紀，結婚是必然
既然遇到合適的人就結婚吧，反正年紀也到了。

有了另一半，生活會變得更好
若遇到了一個讓我心動的女孩，有什麼理由不求婚呢？若放手我也會在未來感到後悔吧。

▲▼情侶,結婚,夫妻,牽手,時尚,交往。（圖／Pixabay）

我想要跟對方共度餘生
婚姻充滿考驗，或許違背人性，但我現在想這樣做，對這個女孩。

跟一個人生活到白頭很幸福
光想著能跟一個人一起變老，其實我就覺得很幸福。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 婚姻
fashion.net

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