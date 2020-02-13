LV軟殼行李箱吳亦凡也愛用！絕美「藍紅」新色　空間加大輕鬆塞

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製作皮箱起家的Louis Vuitton（LV），一直以來都是業界中的佼佼者。自去年三月Horizon Soft軟殼行李箱上市後，該系列便獲得無數好評，就連吳亦凡、艾莉西亞薇坎徳（Alicia Vikander）、傑登史密斯（Jaden Smith）等明星都是愛用者。





▲吳亦凡、艾莉西亞薇坎徳、傑登史密斯都是Horizon Soft系列行李箱的愛用者。（圖／品牌提供）

如今為了帶給旅行者更多選擇，LV正式推出3款鮮豔且明亮的新色調，並賦予品牌最經典的Monogram老花設計，愛旅行的朋友，絕對要擁有一個！

▲LV Horizon Soft系列3款新配色，定價皆為台幣94,000元。（圖／品牌提供）

LV Horizon Soft系列行李箱，是與工業設計大師Marc Newson共同打造的系列產品，整體採用3D熱壓技術與超音波切割工藝，使行李箱的重量僅有2.9公斤，此舉也讓旅行者，不必再煩惱行李箱過重，進而減少出國的行李量。





▲整體採用3D熱壓技術與超音波切割工藝，使行李箱的重量僅有2.9公斤。（圖／品牌提供）

另外，該系列最為人津津樂道的設計，就是將伸縮拉桿置於外部，如此一來內部便有更平坦的空間能夠利用，是為旅行者最大的福音。





▲將伸縮拉桿置於外部，可以讓內部便有更平坦的空間。（圖／翻攝自LV官網）

此次的Horizon Soft行李箱系列共帶來3款配色，分別為藍與紅、紅與白以及卡其與黃，其設計以針織技術將Monogram花紋飾於外部，並搭配超輕量鋁製拖式行李箱系統與雙重拉鏈開合系統，不但輕巧好拖拉，存取物品時也更加便利。

▲採用輕巧好拖拉的超輕量鋁製拖式行李箱系統。（圖／品牌提供）

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