fb ig video ETtoday search mobile

LV軟殼行李箱吳亦凡也愛用！絕美「藍紅」新色　空間加大輕鬆塞

> >

編輯／Duke

製作皮箱起家的Louis Vuitton（LV），一直以來都是業界中的佼佼者。自去年三月Horizon Soft軟殼行李箱上市後，該系列便獲得無數好評，就連吳亦凡、艾莉西亞薇坎徳（Alicia Vikander）、傑登史密斯（Jaden Smith）等明星都是愛用者。

▲LV Horizon Soft系列行李箱。（圖／品牌提供、翻攝自LV官網）

▲LV Horizon Soft系列行李箱。（圖／品牌提供、翻攝自LV官網）

▲LV Horizon Soft系列行李箱。（圖／品牌提供、翻攝自LV官網）

▲吳亦凡、艾莉西亞薇坎徳、傑登史密斯都是Horizon Soft系列行李箱的愛用者。（圖／品牌提供）

如今為了帶給旅行者更多選擇，LV正式推出3款鮮豔且明亮的新色調，並賦予品牌最經典的Monogram老花設計，愛旅行的朋友，絕對要擁有一個！

▲LV Horizon Soft系列行李箱。（圖／品牌提供、翻攝自LV官網）

▲LV Horizon Soft系列3款新配色，定價皆為台幣94,000元。（圖／品牌提供）

LV Horizon Soft系列行李箱，是與工業設計大師Marc Newson共同打造的系列產品，整體採用3D熱壓技術與超音波切割工藝，使行李箱的重量僅有2.9公斤，此舉也讓旅行者，不必再煩惱行李箱過重，進而減少出國的行李量。

▲LV Horizon Soft系列行李箱。（圖／品牌提供、翻攝自LV官網）

▲整體採用3D熱壓技術與超音波切割工藝，使行李箱的重量僅有2.9公斤。（圖／品牌提供）

另外，該系列最為人津津樂道的設計，就是將伸縮拉桿置於外部，如此一來內部便有更平坦的空間能夠利用，是為旅行者最大的福音。

▲LV Horizon Soft系列行李箱。（圖／品牌提供、翻攝自LV官網）

▲將伸縮拉桿置於外部，可以讓內部便有更平坦的空間。（圖／翻攝自LV官網）

此次的Horizon Soft行李箱系列共帶來3款配色，分別為藍與紅、紅與白以及卡其與黃，其設計以針織技術將Monogram花紋飾於外部，並搭配超輕量鋁製拖式行李箱系統與雙重拉鏈開合系統，不但輕巧好拖拉，存取物品時也更加便利。

▲LV Horizon Soft系列行李箱。（圖／品牌提供、翻攝自LV官網）

▲採用輕巧好拖拉的超輕量鋁製拖式行李箱系統。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

LouisVuitton, 皮箱, HorizonSoft, 軟殼行李箱, 吳亦凡, 艾莉西亞薇坎徳, 傑登史密斯, Monogram老花, MarcNewson, 超輕量, 鋁製
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

水象星座注意！2020第一波水逆來襲　雙魚別淪為小三

水象星座注意！2020第一波水逆來襲　雙魚別淪為小三

珍妮佛安妮斯頓51歲照樣露辣腰、大玩下身失蹤　網：不合理！

珍妮佛安妮斯頓51歲照樣露辣腰、大玩下身失蹤　網：不合理！

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近 《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件 早上起床氣色好差！5招拯救疲憊肌　睫毛與紅唇是關鍵 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過 《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收 1妙招延長「口罩使用時間」！藥妝店追加抑菌產品備貨量　免出門就能買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面