武漢肺炎波及台灣品牌　夏姿忍痛「12年來首次」取消巴黎大秀

▲武漢肺炎疫情嚴重波及台灣設計師品牌巴黎大秀。（圖／品牌官網）

記者鮑璿安／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，連帶波及時尚界大事巴黎時裝周，台灣設計師品牌夏姿‧陳 （SHIATZY CHEN）也在稍早宣佈品牌 2020 秋冬巴黎時裝大秀正式取消，原有計劃徹底泡湯。

▲武漢肺炎疫情嚴重，夏姿稍早宣佈取消品牌2020秋冬巴黎大秀。（圖／路透）



10日新型冠狀病毒累積死亡人數破千，疫情不見減緩趨勢，連帶影響二、三月的時裝周行程，對此，台灣設計師品牌夏姿‧陳 （SHIATZY CHEN）2020秋冬巴黎時裝大秀也在稍早正式宣佈取消，官方提到：「我們對於疫情的蔓延深感遺憾，也感謝前線醫護人員的辛勞。在這個非常時期，我們考慮到公共衛生以及實際宣傳效應的問題，與法國時裝公會達成共識，本季將取消作秀以不同於以往的形式發表2020秋冬新系列」。

▲夏姿2020秋冬的主題為「覺色」。（圖／品牌官網）



品牌在1978年成立，設計師王陳彩霞被譽為台灣香奈兒，至今已走過40年歷史，本次2020秋冬的主題為「覺色」，主要靈感來源為戲劇，原定於3月2日巴黎時裝周上揭曉，不過因武漢肺炎疫情持續延燒，原有計劃徹底泡湯，也成為自2008年辦秀至今，12年以來頭一遭臨陣取消。

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