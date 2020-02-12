珍妮佛羅培茲背上Coach新包　完美駕馭「芭比桃粉」皮大衣

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

翹臀珍珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近期為Coach拍攝一系列形象廣告，背上了全新包款HUTTON手袋，方正外型簡約俐落，又有呼應經典的巧思，而身上搶眼的桃紅色皮革大衣，則是來自Coach 2020春季系列，這樣的搭配在珍妮佛羅培茲身上營造出獨特的魅力。

全新Hutton 手袋擁有方正的輪廓，金屬製的品牌經典轉扣上鑲嵌馬車浮雕圖案，象徵著歷史傳承，以四格夾層打造寬敞空間，立體包型讓收納零死角，有金屬鍊帶也有短提把，多種背法符合各種需求，Hutton 系列還包括了腰包及皮夾等多項單品，售價為NT＄19,800～23,800之間，是適合小資入手精品的價格，兼具實用與時髦，有望成為下個It Bag！

而珍妮佛羅培茲身上所穿的桃紅色皮革大衣，來自Coach 2020 春季系列，反光感加上明度高的色調，也算是一種難駕馭的「芭比色」，在她身上卻毫無違和，反而相當修飾身形，凸顯巨星氣場。

在本季服裝中可以發現多樣的皮革單品，並且多採用繽紛亮麗的色彩，如修身的翻領長大衣，還有個性短版皮夾克、反光感皮褲以及皮質鉛筆裙，皆為80年代時尚的經典單品，充滿了復古氣息。

另外，Coach 在2020春季系列中更與知名普普藝術、肖像畫大師理查德伯恩斯坦（Richard Bernstein）展開合作，以理查德伯恩斯坦的經典創作為主題，推出限量聯名系列！

在 Instagram 查看這則貼文 Coach（@coach）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 21 日 下午 2:27 張貼

理查德伯恩斯坦為Barbra Streisand這位傳奇演員與歌手繪製人物肖像，被大面積的使用在本季男、女裝服裝上，以及包款上，還有其他多幅藝術創作也融入日常服裝中，為本季增添了大膽的潮流、街頭風格，大受年輕族群喜愛。

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