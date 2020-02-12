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少吃多動也沒瘦？腸胃健康也是瘦身關鍵　注意3點就沒錯

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▲腸胃保健也是瘦身關鍵。（圖／翻攝IG,unspolash）

▲腸胃保健不僅跟身體健康有關，也會影響減重效果。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda　

大家都知道，想要維持身材，「管住嘴、邁開腿」是有效也最健康的減肥方式，但有些人卻會碰到明明少吃多動了，減重效果卻不好，或是瘦下來後身體機能變得不太好，很可能是因為你忽略了腸胃健康。腸胃出了狀況，不僅會影響健康，還會影響瘦身效果，就算瘦下來了，也造成身體機能下降，得不償失。注意以下3件事，就能同時兼顧瘦身和腸胃健康。

▲腸胃保健也是瘦身關鍵。（圖／翻攝IG,unspolash）

▲減肥期間也要留意飲食均衡，每類食物都要吃，但份量減少就不怕胖。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

1.增加食物種類，減少份量

不少營養師都強調，減肥時也不可忽略飲食均衡，可以減少飲食的份量，但食物的種類不能少，全穀根莖類、蔬菜類、蛋白質、乳品類、水果、油脂等六大類食物都要吃，每樣都吃，但都吃少一點，就不怕胖，尤其越簡單、天然的原形食物越好。

另外，容易感到飢餓的人，可以多吃些高膳食纖維的蔬菜，像是深色蔬菜和豆類，都能幫助增加飽足感，同時幫助排便，減少體內廢物的堆積。

2.腸胃好菌過少，菌相失衡

腸胃道健康很重要，除了跟消化吸收排泄有關，也會影響瘦身、身形變化。當腸胃中的好菌過少，容易產生代謝異常，間接導致體重上升，或是有些人明明不胖，但腹部卻脹大凸出，怎麼都瘦不掉，這種腹部肥胖也很有可能就是因代謝異常，腸胃中累積了過多宿便無法排出。可適時利用補給品補充益生菌或攝取優酪乳等幫助腸胃菌相平衡，促進消化排泄，正常代謝，也能有助於改善減重問題。

▲腸胃保健也是瘦身關鍵。（圖／翻攝IG,unspolash）

▲想靠生銅飲食瘦身最好先諮詢營養師，根據專業建議再實行。（圖／翻攝unsplash）

3.生酮飲食不是萬能

近幾年很紅的生酮飲食法，不少國外名人女星都愛用，但生酮飲食因為脂肪含量高，若經常使用，可能因脂肪攝取過度導致腹痛或腹瀉，還有血脂上升、便秘等常見副作用，許多營養師都不建議一般民眾自行實施，最好諮詢營養師，聽從專業判斷和建議下實行，比較健康安全。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減重, 腸胃, 健康, 生酮飲食, 腸胃失衡
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