香奈兒6億珠寶襲台　斜紋軟呢項鍊「億」級柔軟

▲主石為10.20克拉D色無瑕枕型切割鑽石的TWEED COUTURE項鍊，是此次珠寶展最高價之作，119,715,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

武漢肺炎疫情影響各產業甚鉅，腳步雖放慢但不能停歇，精品圈殿堂級品牌香奈兒（CHANEL）便照原定計畫，引進1月於巴黎芳登廣場18號總店發表以斜紋軟呢布料為靈感的頂級珠寶TWEED DE CHANEL系列，40件總值約6億元的作品於本周來台展出近2周，台灣成為此系列巡迴的首站。

▲猶如一片斜紋軟呢纏繞於手腕的TWEED GRAPHIQUE手鍊，主石為5.05克拉枕形切割鑽石，61,392,000元。

首次將品牌經典布料斜紋軟呢化為珠寶，香奈兒耗時近2年設計與製作，才推出金屬、寶石與珍珠交織出如布料般柔軟的TWEED DE CHANEL系列，歸功於精心設計的鉸接結構，才能使其能靈活順暢，此次珠寶展最高價的TWEED COUTURE項鍊擁有多達980個鉸接處，戴起來才能輕盈流暢，加上10.20克拉D色無瑕枕型切割鑽石坐鎮，身價達119,715,000元。

▲靈感來自製作晚禮服閃爍布料的TWEED D'OR項鍊，中央鑲嵌20.40克拉橢圓形切割帝王拓帕石，21,978,000元。



香奈兒工藝了得，設計也是讓收藏家傾心的主因，從此系列可發現原來斜紋軟呢藏有不少精緻細節，例如TWEED GRAPHIQUE系列手環以部分鑲嵌與刻意採用鏤空技法，營造出經典黑與白的斜紋軟呢；而鑲嵌20.40克拉橢圓形切割帝王拓帕石的TWEED D'OR項鍊，無論配色或工藝，都讓人聯想起香奈兒工坊旗下Lamé金屬色布料。

▲鑲嵌養珠、沙弗萊石及鑽石的TWEED CHAÎNE手鍊 （左）5,525,000元，TWEED BRODÉ鑽石胸針5,587,000元。



斜紋軟呢外套的絲綢襯裡縫有一條鍊條，目的使外套垂墜度能更挺身，也啟發珠寶創作，打造鑲嵌養珠、沙弗萊石及鑽石的TWEED CHAÎNE系列，而精緻的鍊條也成為TWEED BRODÉ系列珠寶的主要線條，為蝴蝶結珠寶增添個性美。

▲詮釋香奈兒套裝斜紋軟呢飾邊的TWEED CONTRASTÉ腕錶（左）6,600,000元，主石為10.80克拉枕型切割黃鑽的TWEED D'ÉTÉ 戒指 27,626,000元。



▲斜紋軟呢套裝是香奈兒的經典輪廓，外套201,500元，裙子69,900元。（圖／翻攝香奈兒官網）