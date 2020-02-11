fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒6億珠寶襲台　斜紋軟呢項鍊「億」級柔軟

> >

▲▼CHANEL香奈兒珠寶 。（圖／工關照）

▲主石為10.20克拉D色無瑕枕型切割鑽石的TWEED COUTURE項鍊，是此次珠寶展最高價之作，119,715,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

武漢肺炎疫情影響各產業甚鉅，腳步雖放慢但不能停歇，精品圈殿堂級品牌香奈兒（CHANEL）便照原定計畫，引進1月於巴黎芳登廣場18號總店發表以斜紋軟呢布料為靈感的頂級珠寶TWEED DE CHANEL系列，40件總值約6億元的作品於本周來台展出近2周，台灣成為此系列巡迴的首站。

▲▼CHANEL香奈兒珠寶 。（圖／工關照）

▲猶如一片斜紋軟呢纏繞於手腕的TWEED GRAPHIQUE手鍊，主石為5.05克拉枕形切割鑽石，61,392,000元。

首次將品牌經典布料斜紋軟呢化為珠寶，香奈兒耗時近2年設計與製作，才推出金屬、寶石與珍珠交織出如布料般柔軟的TWEED DE CHANEL系列，歸功於精心設計的鉸接結構，才能使其能靈活順暢，此次珠寶展最高價的TWEED COUTURE項鍊擁有多達980個鉸接處，戴起來才能輕盈流暢，加上10.20克拉D色無瑕枕型切割鑽石坐鎮，身價達119,715,000元。

▲▼CHANEL香奈兒珠寶 。（圖／工關照）

▲靈感來自製作晚禮服閃爍布料的TWEED D'OR項鍊，中央鑲嵌20.40克拉橢圓形切割帝王拓帕石，21,978,000元。

香奈兒工藝了得，設計也是讓收藏家傾心的主因，從此系列可發現原來斜紋軟呢藏有不少精緻細節，例如TWEED GRAPHIQUE系列手環以部分鑲嵌與刻意採用鏤空技法，營造出經典黑與白的斜紋軟呢；而鑲嵌20.40克拉橢圓形切割帝王拓帕石的TWEED D'OR項鍊，無論配色或工藝，都讓人聯想起香奈兒工坊旗下Lamé金屬色布料。

▲▼CHANEL香奈兒珠寶 。（圖／工關照）▲▼CHANEL香奈兒珠寶 。（圖／工關照）

▲鑲嵌養珠、沙弗萊石及鑽石的TWEED CHAÎNE手鍊 （左）5,525,000元，TWEED BRODÉ鑽石胸針5,587,000元。


斜紋軟呢外套的絲綢襯裡縫有一條鍊條，目的使外套垂墜度能更挺身，也啟發珠寶創作，打造鑲嵌養珠、沙弗萊石及鑽石的TWEED CHAÎNE系列，而精緻的鍊條也成為TWEED BRODÉ系列珠寶的主要線條，為蝴蝶結珠寶增添個性美。

▲▼CHANEL香奈兒珠寶 。（圖／工關照）▲▼CHANEL香奈兒珠寶 。（圖／工關照）

▲詮釋香奈兒套裝斜紋軟呢飾邊的TWEED CONTRASTÉ腕錶（左）6,600,000元，主石為10.80克拉枕型切割黃鑽的TWEED D'ÉTÉ 戒指 27,626,000元。

▲▼香奈兒 。（圖／翻攝香奈兒官網）
▲斜紋軟呢套裝是香奈兒的經典輪廓，外套201,500元，裙子69,900元。（圖／翻攝香奈兒官網）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 斜紋軟呢, 珠寶
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡／《寄生上流》趙汝貞優雅造型被讚爆　擺俏皮姿勢high翻

奧斯卡／《寄生上流》趙汝貞優雅造型被讚爆　擺俏皮姿勢high翻

奧斯卡／莎莉賽隆沒拿影后不哭　戴1.5億元Tiffany項鍊稱霸紅毯

奧斯卡／莎莉賽隆沒拿影后不哭　戴1.5億元Tiffany項鍊稱霸紅毯

奧斯卡／娜塔莉波曼斗篷發聲明　繡未入圍女導演名字以示支持　

奧斯卡／娜塔莉波曼斗篷發聲明　繡未入圍女導演名字以示支持　

「茉莉公主」優雅黑裙PK超辣「蜘蛛女」　雙姝受寵成寶格麗大使 愛心髮夾成約會吸睛利器　短髮女也能輕鬆駕馭 LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人 威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至 G-SHOCK聯名迷你積木超欠買　隨錶贈根本驚喜包 小豬愛銀飾成癡　引進夯牌開店當老闆 夏奇拉穿adidas金鞋唱跳　另一雙水晶鞋竟要價60萬！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面