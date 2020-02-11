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吃著漢堡的簡單幸福勝過小金人！細數「小丑」瓦昆與未婚妻魯妮瑪拉的愛情故事

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編輯／Duke

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間2／10正式落幕，今年奧斯卡影帝由飾演《小丑》的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）拿下。典禮結束後，他做的第一件事，就是和未婚妻魯妮瑪拉（Rooney Mara）吃著漢堡慶祝，而兩人幸福的畫面，甚至比兩人中間的小金人更加耀眼，原來私底下的瓦昆菲尼克斯其實擁有許多和魯妮瑪拉的簡單幸福故事。

現年44歲的瓦昆菲尼克斯與34歲的魯妮瑪拉，因拍攝《雲端情人》認識，當時兩人沒有過多的交流，反到是數年後，兩人才於《抹大拉的馬利亞》的合作中擦出火花。相戀後，瓦昆菲尼克斯才透露，當年拍攝《雲端情人》時，他其實有偷偷搜尋魯妮瑪拉的相關資料，希望對她能有更深的了解，並且魯妮瑪拉是第一個會讓他在網路上找資料的女孩。

▲瓦昆菲尼克斯。（圖／路透、達志影像）

▲瓦昆菲尼克斯透露魯妮瑪拉是第一個會讓他在網路上找資料的女孩。（圖／路透）

兩人的成長背景差異巨大，瓦昆菲尼克斯出生於嬉皮家庭，小時候常常過著居無定所且貧窮的日子，不過，魯妮瑪拉卻是個不折不扣的千金小姐，她的外曾祖父與曾祖父，分別是職業美式足球匹茲堡鋼鐵人以及紐約巨人的創辦人，但這卻沒有阻擋兩人的愛情，因為雙方個性一拍即合且都擁有助人為本的天性。

▲瓦昆菲尼克斯。（圖／路透、達志影像）

▲成長背景沒有阻擋兩人的愛情。（圖／路透）

瓦昆菲尼克斯與魯妮瑪拉從相戀到訂婚，僅僅花了3年的時間，這段期間兩人無論是公開或非公開場合，都不會避諱親密動作，並且也時常被拍到一起散步、逛街或是為公益發聲。如今瓦昆菲尼克斯成功奪得奧斯卡影帝，也代表其事業將一飛衝天，可說是事業愛情兩得意的最佳代表。

▲瓦昆菲尼克斯。（圖／路透、達志影像）

▲兩人相戀後可說是形影不離。（圖／達志影像）

▲瓦昆菲尼克斯。（圖／路透、達志影像）

▲時常為公益發聲。（圖／達志影像）

▲瓦昆菲尼克斯。（圖／路透、達志影像）

▲瓦昆菲尼克斯成功奪得奧斯卡影帝，是事業愛情兩得意的最佳代表。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由達志影像、路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

奧斯卡金像獎, 影帝, 小丑, 瓦昆菲尼克斯, 魯妮瑪拉, 吃漢堡, 雲端情人, 美式足球小金人
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