香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！史上最繽紛春夏系列一次看

▲香奈兒 2020春夏高級時裝系列搶先看，超萌口紅「小方包」必買 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒 2020春夏高級時裝系列於今（11日）發表，在老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）接班人維吉妮亞維亞 (Virginie Viard)手中呈現，本季以法國電影的新浪潮發想，黑白灰為主軸的色調卻都渲染上了紅、橙、黃的亮色象徵點亮自由。

▲創意總監維吉妮亞維亞將巴黎街景天窗、煙囪等縮小入單品 。（圖／品牌提供）

品牌創意總監維吉妮亞維亞 (Virginie Viard)這位女性接班人，在本季打造了一般人前所未見的特殊視角，運用天台、大理石、煙囪等特殊物件詮釋時尚之都巴黎的街景風貌，特別的是50、60年代的法國電影新浪潮（La Nouvelle Vague）也被投射在此，多可見巴黎建築被縮小成滿版印花一躍而上襯衫，或是裝飾雙C Logo記號的窗戶與遮陽蓬，不經意之間描繪巴黎市容也彰顯女性自由情懷。

▲本季在黑白灰基礎上注入紅、橙、黃打造女性自由時尚。（圖／品牌提供）

經典的斜紋軟呢外套在本季以更童趣的方式呈現，多可見紅、橙、粉等自由配色彰顯復古氣息，在領口處選擇荷葉邊、蓬蓬袖等剪裁打造，圍繞領口以及袖口展開；不再只是外套，更提供了連身短褲、長褲等多樣化搭配方式，玩轉品牌經典元素。

▲經典斜紋軟呢外套化作不同形式短褲、洋裝彰顯實穿度，材質也更為輕盈舒適。（圖／品牌提供）

裝飾著荷葉邊的上衣，與綴有蝴蝶結或拉菲草與烏干紗花瓣刺繡的立體澎袖上衣為整體造型增添活力，雪紡與希格蘭紗比起以往更為輕薄貼膚，禮服的結構與不對稱垂墜下襬設計，透過烏干紗的透明感顯露。

▲配件爆款有亮綠色菱格紋提把皮革包NT$154,800；口紅小方包僅有手掌大小NT$84,500。（圖／品牌提供）

配件包款方面已經提前嗅到了下個爆款氣息，有如亮綠色、桃紅色的菱格紋皮革斜挎包及手提包，小包當道當然也不能缺少宛如口紅般長度的調節皮包，特地預留了口紅位置讓女孩都失心瘋，開蓋之後實際尺寸相當充足，也提高日常實背性。

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