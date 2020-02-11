fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！史上最繽紛春夏系列一次看

> >

▲香奈兒 2020春夏高級時裝系列搶先看，超萌口紅「小方包」必買 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒  2020春夏高級時裝系列於今（11日）發表，在老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）接班人維吉妮亞維亞 (Virginie Viard)手中呈現，本季以法國電影的新浪潮發想，黑白灰為主軸的色調卻都渲染上了紅、橙、黃的亮色象徵點亮自由。

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲創意總監維吉妮亞維亞將巴黎街景天窗、煙囪等縮小入單品 。（圖／品牌提供）

品牌創意總監維吉妮亞維亞 (Virginie Viard)這位女性接班人，在本季打造了一般人前所未見的特殊視角，運用天台、大理石、煙囪等特殊物件詮釋時尚之都巴黎的街景風貌，特別的是50、60年代的法國電影新浪潮（La Nouvelle Vague）也被投射在此，多可見巴黎建築被縮小成滿版印花一躍而上襯衫，或是裝飾雙C Logo記號的窗戶與遮陽蓬，不經意之間描繪巴黎市容也彰顯女性自由情懷。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲本季在黑白灰基礎上注入紅、橙、黃打造女性自由時尚。（圖／品牌提供）

經典的斜紋軟呢外套在本季以更童趣的方式呈現，多可見紅、橙、粉等自由配色彰顯復古氣息，在領口處選擇荷葉邊、蓬蓬袖等剪裁打造，圍繞領口以及袖口展開；不再只是外套，更提供了連身短褲、長褲等多樣化搭配方式，玩轉品牌經典元素。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲經典斜紋軟呢外套化作不同形式短褲、洋裝彰顯實穿度，材質也更為輕盈舒適。（圖／品牌提供）

裝飾著荷葉邊的上衣，與綴有蝴蝶結或拉菲草與烏干紗花瓣刺繡的立體澎袖上衣為整體造型增添活力，雪紡與希格蘭紗比起以往更為輕薄貼膚，禮服的結構與不對稱垂墜下襬設計，透過烏干紗的透明感顯露。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲配件爆款有亮綠色菱格紋提把皮革包NT$154,800；口紅小方包僅有手掌大小NT$84,500。（圖／品牌提供）

配件包款方面已經提前嗅到了下個爆款氣息，有如亮綠色、桃紅色的菱格紋皮革斜挎包及手提包，小包當道當然也不能缺少宛如口紅般長度的調節皮包，特地預留了口紅位置讓女孩都失心瘋，開蓋之後實際尺寸相當充足，也提高日常實背性。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2020, 春夏, 維吉妮亞維亞 , Virginie Viard
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過

懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

IG新增超殘忍功能一鍵得知「好友互動度」！網酸：裝熟馬上看出來

IG新增超殘忍功能一鍵得知「好友互動度」！網酸：裝熟馬上看出來

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」 年度色經典藍難駕馭？快來學Jessica、李聖經不敗穿搭3技巧 奧斯卡／《小丑》性感鄰居頂招牌爆炸頭　小公主茱莉亞被批：童星通病 NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？ 讓果粉等了14年的球鞋！賈伯斯最愛的美製M992回歸　新配色超夢幻 日票選最愛「女友貼心舉動」　撒嬌才第3、第1名讓人猜不著 《寄生上流》朴素丹卸下「基婷」光環美翻！私服FENDI包上身超會搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面