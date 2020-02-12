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星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

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▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

▲星巴克買一送一又來了 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

西洋情人節即將到來，除了贈禮物表心意，找另一半喝杯咖啡談心，度過歡樂時光也很不錯，情人節2／14當天包括丹堤咖啡、伯朗咖啡館，均推出飲品買一送一優惠，而星巴克則在2／17至2／18限定2天，推出「星光好友分享日」，下午4點起至晚上8點期間，享有買一送一促銷。

今年情人節落在小週末的星期五，正是上完一週工作天，好好放鬆心情的開始，連鎖咖啡館包括丹堤與伯朗，也推出限定1日的買一送一優惠，丹堤推出「心有所鼠 甜蜜分饗」快閃活動，在活動當日至全省門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1。

▲連鎖咖啡情人節推飲品買一送一優惠。（圖／翻攝丹堤、伯朗咖啡官方網站）

▲丹堤咖啡情人節推飲品買一送一優惠。（圖／翻攝丹堤、伯朗咖啡官方網站）

伯朗咖啡館也在同天推出情人節分享活動，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，此外2／17也再次舉行2月分享日活動，優惠與情人節當日相同，但請注意部分門市未提供此優惠。

▲連鎖咖啡情人節推飲品買一送一優惠。（圖／翻攝丹堤、伯朗咖啡官方網站）

▲伯朗咖啡情人節推飲品買一送一優惠。（圖／翻攝丹堤、伯朗咖啡官方網站）

星巴克則選在2／17與2／18共2天，推出「星光好友分享日」，當天下午4點至晚上8點期間，購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。相關限制包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

優惠飲品不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白，部分門市未提供此優惠活動。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 丹堤, 伯朗, 情人節, 西洋情人節
fashion.net

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