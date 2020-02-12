fb ig video ETtoday search mobile

護唇膏怎麼擦都沒效？不想越塗越乾或唇炎　先避開「2類成分」

> >

▲護唇膏越塗越乾？先避開2類成分。（圖／翻攝IG）

▲市面上的護唇產品很多，有些所含成分不適合天天用或長期使用。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

記者張毓容／台北報導

進入寒冷秋冬，除了肌膚變得乾燥缺水，嘴唇也開始容易脫皮或乾裂，雖然大家都知道要用護唇膏滋潤唇部，但有些人可能會發現，自己用了護唇膏沒什麼效果，甚至越塗越乾！主要原因就是你使用的護唇產品裡可能含有不適合天天用或長期使用的成分，像是含有以下2大類成分的護唇產品要少用，以免護唇不成，反而傷害唇部肌膚，嚴重的話更可能導致唇炎發生。

▲護唇膏越塗越乾？先避開2類成分。（圖／翻攝IG）

▲挑選護唇膏盡量避開含有封閉性過強的成分，避免越塗越乾。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）

1.封閉性過強的成分

不少護唇膏裡會添加硅油、礦物油或是微晶蠟等成分，這些成分的封閉性強，塗在嘴唇上可形成一層封閉膜，防止水分流失。但嘴唇本身沒有皮脂腺，是靠唇部周圍肌膚分泌的油脂來幫助滋潤，當長期使用這種封閉性的油脂，會降低唇周肌膚皮脂腺分泌油脂，導致嘴唇越來越容易覺得乾。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲護唇膏越塗越乾？先避開2類成分。（圖／翻攝IG）

▲含有強效代謝角質成分的護唇產品，使用頻率不可過高。（圖／翻攝IG@hailey.the.creator）

2.促進角質剝落的成分

有些護唇膏中還會添加水楊酸、石醋酸、苯酚這些可剝落角質、促進角質代謝的成分，原始用意是為了幫助去除唇上的死皮，使用後可以讓唇部角質軟化並剝落，露出新的粘膜，讓唇部變得柔撋滑順。

但唇部肌膚角質層的厚度只有臉部肌膚的1/3，只有0.1～0.2mm薄薄一層，如果一直使用這些含有強效去角質成分的護唇膏，過於頻繁的去角質反而會傷害唇部，甚至因為失去了這層角質保護會更加無法防止水分散失、阻擋紫外線傷害和隔絕外在刺激，導致變成唇炎或是慢性唇炎。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

保養, 護唇, 護唇膏, 護唇產品, 潤唇, 滋潤, 保濕, 唇部肌膚, 唇周護理, 成分
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近

超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過 IG新增超殘忍功能一鍵得知「好友互動度」！網酸：裝熟馬上看出來 燙髮後要抹油、染後要用溫水洗　燙染髮N個小知識 香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！史上最繽紛春夏系列一次看 奧斯卡／《小丑》性感鄰居頂招牌爆炸頭　小公主茱莉亞被批：童星通病 男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」 懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面