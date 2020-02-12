護唇膏怎麼擦都沒效？不想越塗越乾或唇炎　先避開「2類成分」

▲市面上的護唇產品很多，有些所含成分不適合天天用或長期使用。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

記者張毓容／台北報導

進入寒冷秋冬，除了肌膚變得乾燥缺水，嘴唇也開始容易脫皮或乾裂，雖然大家都知道要用護唇膏滋潤唇部，但有些人可能會發現，自己用了護唇膏沒什麼效果，甚至越塗越乾！主要原因就是你使用的護唇產品裡可能含有不適合天天用或長期使用的成分，像是含有以下2大類成分的護唇產品要少用，以免護唇不成，反而傷害唇部肌膚，嚴重的話更可能導致唇炎發生。

▲挑選護唇膏盡量避開含有封閉性過強的成分，避免越塗越乾。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）



1.封閉性過強的成分



不少護唇膏裡會添加硅油、礦物油或是微晶蠟等成分，這些成分的封閉性強，塗在嘴唇上可形成一層封閉膜，防止水分流失。但嘴唇本身沒有皮脂腺，是靠唇部周圍肌膚分泌的油脂來幫助滋潤，當長期使用這種封閉性的油脂，會降低唇周肌膚皮脂腺分泌油脂，導致嘴唇越來越容易覺得乾。

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▲含有強效代謝角質成分的護唇產品，使用頻率不可過高。（圖／翻攝IG@hailey.the.creator）



2.促進角質剝落的成分



有些護唇膏中還會添加水楊酸、石醋酸、苯酚這些可剝落角質、促進角質代謝的成分，原始用意是為了幫助去除唇上的死皮，使用後可以讓唇部角質軟化並剝落，露出新的粘膜，讓唇部變得柔撋滑順。

但唇部肌膚角質層的厚度只有臉部肌膚的1/3，只有0.1～0.2mm薄薄一層，如果一直使用這些含有強效去角質成分的護唇膏，過於頻繁的去角質反而會傷害唇部，甚至因為失去了這層角質保護會更加無法防止水分散失、阻擋紫外線傷害和隔絕外在刺激，導致變成唇炎或是慢性唇炎。

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