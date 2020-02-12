送女友粉嫩Airpods保護套、送男友包裝成花的襪子！情人節禮物快速搞定

記者王則絲／綜合報導

很快的，距離情人節已剩下兩天！相信許多忙碌的男友們還沒下手情人節禮物，不用慌張，以下推薦給大家充滿少女氣息的禮物首選，直擊女孩們的心，如果女生還沒想到買什麼給男友，同樣也有好禮物推薦，想增進彼此間的感情，送禮不失手就靠這次！

＃Michael Kors Manhattan 曼哈頓情人節系列

Michael Kors 為因應情人節到來，特別推出了Manhattan 曼哈頓限量包款系列，包面佈滿經典的MK 老花Logo，加以粉色愛心圖案的點綴，金屬配飾與鉚釘則增加了些個性感，讓整體不至於過分甜美，黑粉配色百搭又實用，女生一定喜歡。

▲Michael Kors Manhattan 曼哈頓情人節限量包款（小）NT＄16,300，（大）NT＄19,400。（圖／品牌提供）



＃MCM 情人節系列

MCM的包款設計一直以來都十分貼合少女的喜好，情人節從小型配件下手是個不錯的選擇，價錢上較好負擔，用小巧可愛擄獲女生的心，像是這款粉色AirPods保護套，外型就像是迷你款的背包，實用又可愛，而說到情人節當然不能少了愛心元素，另一款心形零錢包就相當符合主題。

▲MCM 粉色保護套NT＄14,000，莓果紅立體鑽石紋心形零錢包NT＄8,000。（圖／品牌提供）



▲鑽石壓紋斜背包NT＄33,500。（圖／品牌提供）

＃ISSEY MIYAKE MEN

ISSEY MIYAKE MEN在情人節總是很有巧思，過去曾出過巧克力包裝的襪子，今年把襪子用「花卉布料」包成一朵花，還給了個浪漫的名字「春綻彩襪」，運用京都純手工印刷製作，有3種色調，非常有特色，收到的人一定有滿滿驚喜。

▲ISSEY MIYAKE春綻彩襪，2月14日前購買即有限定包裝，每款各＄1,300。（圖／品牌提供）

＃ECCO

丹麥鞋履品牌ECCO 於今年推出全新「ST.1適動系列」，以拼接工藝融合多項流行色彩，展現街頭與運動風，跳色細節時尚感十足，鞋型設計走中性風格，相當適合當作情侶鞋款來搭配，買一雙送女友，也有正當理由為自己多添一雙帥鞋！

▲ECCO【ST.1適動系列】甜美粉NT＄7,680，質感綠NT＄7,980。（圖／品牌提供）



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