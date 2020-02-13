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最容易被渣男騙的3大星座女　巨蟹一陷入愛情就願意付出所有

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▲最容易被渣男騙的3大星座女。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

有句話說「愛情會讓人變笨」，有些人明明平時很精明很理性，但一陷入愛情智商就猶如歸0，對於另一半百依百順，什麼都相信，甚至錯把渣男當真愛，被騙也完全不自知。尤其以下3個星座女，遇到愛情就失去理智，最容易被渣男騙。

▲最容易被渣男騙的3大星座女。（圖／翻攝unsplash）

巨蟹座

巨蟹座女生可說是「充滿母愛」的體貼小女人代表，但過於小女人的她們也是「渣男吸引器」的代表。陷入愛情的巨蟹女是沒有底線的，一定認定了對方就能為心愛的人付出所有，也會一昧地包容、縱容對方，甚至可以為對方一再更改自己的原則，以至於提供了渣男很多機會。更因為缺乏安全感，很害怕失去對方，會死心眼地對對方好，為了留住另一半，就算受委屈也願意一退再退，讓渣男更無所畏懼。

▲最容易被渣男騙的3大星座女。（圖／翻攝unsplash）

獅子座

平時看起來霸氣十足的獅子座女生，其實面對愛情時會變成溫柔可愛的小貓咪，喜歡的人在她們眼中是不管做什麼都是最好的，因為獅子女對自己很有自信，不會看錯人，認為自己看中的人一定是很優秀的，如果對方再用甜言蜜語、看似體貼的溫柔攻勢，獅子女就會完全淪陷，也因為獅子女的太過自信，讓她們很容易被很會包裝自己的渣男欺騙。

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▲最容易被渣男騙的3大星座女。（圖／翻攝unsplash）

雙魚座

情感豐富的雙魚座，很容易沈浸在戀愛的甜蜜和浪漫中，尤其是溫柔感性的雙魚女，對人的防範意識非常差、沒有心眼，只要對方對她們好，雙魚女就會無條件完全信任對方，不在意對方是好是壞，或是經歷過什麼，也會不經意地把自己的弱點暴露出來，因而讓渣男容易利用這點來欺騙她們。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 渣男, 被騙, 欺騙, 雙魚, 獅子, 巨蟹
fashion.net

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