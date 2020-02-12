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武漢肺炎影響錶界+1　寶格麗宣布退出巴塞爾錶展

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▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗位居巴塞爾錶展門神位置，每回記者會總吸引大批人潮。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

位居瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展（BASELWORLD）門神位置的寶格麗（BVLGARI）拋出震撼彈，宣布退出4月30日登場的2020錶展，總裁Jean-Christophe Babin向外媒表示，「這個決定不容易，但有鑑於多年前SARS對錶展的衝擊，近期武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續蔓延，我們決定直接與各市場溝通介紹新品」，他也為未來是否參展埋下伏筆，「這不代表寶格麗將永遠退出錶展」。

▲▼寶格麗BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗今年1月於杜拜發表搭載全球最小的陀飛輪機芯的SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON 白K金陀飛輪鑽錶，4,800,000元。

繼Swatch集團因新型冠狀病毒宣告停辦的第二屆Time To Move錶展後，寶格麗也宣布跟進，以維護經銷商夥伴、媒體與員工的健康福祉，至於是否參加2021年的巴塞爾鐘錶珠寶大展，品牌表示將在6月底決定。

▲▼寶格麗BVLGARI 。（圖／公關照）

▲LVMH集團1月於杜拜寶格麗酒店舉辦為期3天的鐘錶周活動獲得絕佳迴響。

其實寶格麗所屬的LVMH集團，已集合旗下名錶品牌宇舶（HUBLOT）、TAG Heuer與ZENITH於1月在杜拜舉辦錶展，LVMH集團認為成效頗佳，是否未來將全面自辦錶展，動向值得觀察。

►►武漢肺炎燒進精品圈！　Swatch集團停辦Time to Move錶展

關鍵字：

武漢肺炎, 寶格麗, BVLGARI, 新冠病毒
fashion.net

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