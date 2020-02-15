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湯唯新劇造型超NG！頭髮後梳、瀏海太塌　肉肉臉該避開的5大地雷

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湯唯從影以來第一部古裝劇《大明風華》最近完結，不過在陸網上湯唯的造型卻還是討論度很高～原因就是這造型真的太黑女神湯唯了啦！不只讓他的額頭變寬、變高，連整體臉型看起來都變大，完全超吃虧（哭）～以下就盤點5款肉肉臉、方臉人絕對要避開和適合的髮型，如果連女神湯唯搭配這些髮型都有死角，我們凡人絕對更要注意！

▲湯唯髮型。（圖／美人圈）

#三七大旁分：瀏海蓬度是關鍵

▲湯唯髮型。（圖／美人圈）

第一款要注意的髮型就是大旁分！三七分的旁分雖然能夠拉長臉型，但是關鍵的瀏海如果留錯，就很容易顯臉寬！左圖的瀏海兩側都是梳直並平貼在額頭上，這樣不只會讓髮型看起來比較死板，也很容易顯露另外一邊沒有瀏海可以遮蔽的額角，讓臉型看起來不夠圓潤。但是看右圖一樣是三七大旁分，卻不會感覺臉型角度生硬，就是因為將瀏海變得蓬鬆、並上一些捲度在臉頰兩側的瀏海，能夠降低臉型的銳利角度，讓氣質變溫柔又顯臉小！

#All Back髮型：搭配胎毛劉海、髮型高度

▲湯唯髮型。（圖／美人圈）

相信大家都知道All Back很吃臉型，就連女神湯唯都有可能出錯啊～湯唯本身屬於下顎角較突出、額頭較寬的小方臉，而左圖的All Back剛好讓他的寬額頭顯露無遺，加上後方的馬尾不夠高，所以拉長臉型功能較低，完全無法幫方臉、寬額頭的人加分。右圖的髮型雖然也是All Back，但是造型師卻偷偷用了一個小撇步，來修飾髮際線跟額角～就是「胎毛瀏海」！綁完頭髮後，將髮際線額角處的小碎髮抓出一點，就可以修飾額頭過寬、過高的問題，不管事綁馬尾還是包子頭都是用！除了瀏海之外，包頭的高度也為右圖加了很多分！建議可以將包頭或馬尾定點在頭心後，約半個拳頭到一個拳頭處，這樣在視覺上能夠拉長臉型，使臉看起來更小！

#低馬尾、低包頭：髮型高度與下顎角齊平最安全

▲湯唯髮型。（圖／美人圈）

雖然高馬尾、高包頭是最修飾臉型的造型，但是如果真的想要綁低馬尾、編髮時怎麼辦？上方左圖中，湯唯的下顎角角度非常明顯，主要是因為髮型的高度！這款低公主頭的定點位置位於下顎角之上，加上脖頸兩側很乾淨，完全沒有髮絲修飾，所以才讓下顎角成為視覺焦點。建議如果想要將造型梳低的方臉女孩，可以將整體造型的位置定點在兩邊下顎角於後頸的連線處，如右圖。不管從正面還是側面來看，因為這一平行線上有兩個視覺重點（包頭＋下顎角），反而能分散臉型視覺上的明顯角度！

#帽子：選擇帽沿寬、高度較高款式

▲湯唯髮型。（圖／美人圈）

最後一點可以修飾臉型的就是帽子！不過對於方臉、圓臉的女孩來說，帽子也必須慎選啊～湯唯在《色，戒》中的造型－鐘形帽就是很好的示範！建議方臉、圓臉，甚至寬額頭的女孩，可以選擇帽沿較大、高度較高的帽子搭配～因為有高度的帽子可以拉長臉型，而帽沿寬的帽子則能製造陰影，幫助修飾臉部邊緣的肉感！

文／美人圈　圖／翻攝自139.99.35.88、dy.163.com、feminema、hwaryu.com、blog.naver.com、theplace2.ru、spiderbytes.hubpages.com、디미토리、Listal、네이버포스트

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

湯唯, 大明風華, 髮型, 瀏海, 臉型
fashion.net

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