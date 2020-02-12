fb ig video ETtoday search mobile

《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收

> >

《愛的迫降》不只戲紅、人紅，連穿搭都超夯！最近韓網上討論度最高的就是《愛的迫降》中女主、女二的「大衣穿搭」～不只韓國最新流行的外套穿搭tips都可以從劇中看到，每一套也都讓身材比例變超好！

▲愛的迫降大衣穿搭。（圖／美人圈）

#收腰墊肩西裝外套

▲愛的迫降大衣穿搭。（圖／美人圈）

第一套就是孫藝珍在南韓很愛的千金式穿搭XD比起現在很夯的復古oversize西裝外套，選擇收腰款式加上墊肩的偏長版西外，除了能夠讓腰線更明顯，拉高比例之外，墊肩也可以增加個人氣勢，並幫助斜肩、沒有肩膀的人看起來穿衣更有版！如果擔心在西裝外套在屁股下方的長度會顯腿短，可以像孫藝珍歐膩一樣，直接選擇單穿，或是搭配短褲、短裙，再穿上高跟鞋就很完美！

＃泰迪熊外套

▲愛的迫降大衣穿搭。（圖／美人圈）

第二套就是今年大流行的泰迪熊外套！搭配很適合冬天的棕色、米色系，基本上就不會錯！一樣選擇韓妞們最愛的長版款式～這款雖然沒有收腰設計，但是在穿外套時可以將領口打開，讓脖頸處看起來更修長，加上過膝的長度，反而可以增加視覺上的修長感～

#綁帶長版大衣

▲愛的迫降大衣穿搭。（圖／美人圈）

這款綁帶款大衣是韓國今年冬季的最夯流行！腰間有可以綁起的優雅蝴蝶結，讓整體穿搭更有層次之外，也同時達到收腰的作用，小隻女、肉肉女即使這樣穿也不會顯矮、顯胖～加上這類型的外套扣起來時可以當成罩衫，在內裡搭配一般薄高領，或是透膚蕾絲內搭都很適合；打開穿的話則是一般大衣外套，一件多用、cp值超高！

＃束口長版風衣

▲愛的迫降大衣穿搭。（圖／美人圈）

徐智慧歐膩在《愛的迫降》中也是幾乎每一套穿搭都會搭配大衣！他的穿搭風格比起孫藝珍歐膩來說會更花俏一點～不過他通常會使用素色大衣中和上衣的花俏。而上圖徐智慧歐膩穿的正是韓國現在很夯的束口長版風衣～將手腕處的袖口收緊，讓大衣看起來有自然的皺褶，更有設計感之外，看起來也比無束口款的風衣溫柔！

#格紋長版大衣

▲愛的迫降大衣穿搭。（圖／美人圈）

最後一款則是徐智慧歐膩在劇中很愛的格紋圖樣長版大衣！雖然格紋在韓國一直紅到很多人覺得穿膩了，但是徐智慧歐膩的格紋穿搭完全讓人耳目一新啊！除了選擇不同的格紋花樣之外，格紋因為本身的圖案比較雜，所以建議選擇素面的內搭、配飾，穿搭新手可以先從黑跟白下手，像皮帶、領巾等等，也可以在飾品上選擇小但亮色系的飾品，不只能夠凸顯穿搭亮點，也能中和格紋帶來的複雜感！

文／美人圈　圖／翻攝自tvn

 【延伸閱讀】

Blackpink Jennie私服最愛這樣穿！不只視覺顯瘦，五五身一樣能有「大長腿」！(beauty美人圈)

2020韓妞早春新流行！5款大衣、外套穿搭，小個子、肉肉女都可以穿出韓系ins風！(beauty美人圈)

《愛的迫降》除了漂亮姐姐孫藝珍之外，玄彬高冷未婚妻徐智慧的穿搭單品韓妞也超瘋！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

愛的迫降, 孫藝珍, 徐智慧, 大衣, 外套, 穿搭, 韓劇
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近

超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近

荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過 IG新增超殘忍功能一鍵得知「好友互動度」！網酸：裝熟馬上看出來 燙髮後要抹油、染後要用溫水洗　燙染髮N個小知識 奧斯卡／《小丑》性感鄰居頂招牌爆炸頭　小公主茱莉亞被批：童星通病 香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！史上最繽紛春夏系列一次看 男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」 懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面