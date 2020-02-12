《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收

《愛的迫降》不只戲紅、人紅，連穿搭都超夯！最近韓網上討論度最高的就是《愛的迫降》中女主、女二的「大衣穿搭」～不只韓國最新流行的外套穿搭tips都可以從劇中看到，每一套也都讓身材比例變超好！

#收腰墊肩西裝外套

第一套就是孫藝珍在南韓很愛的千金式穿搭XD比起現在很夯的復古oversize西裝外套，選擇收腰款式加上墊肩的偏長版西外，除了能夠讓腰線更明顯，拉高比例之外，墊肩也可以增加個人氣勢，並幫助斜肩、沒有肩膀的人看起來穿衣更有版！如果擔心在西裝外套在屁股下方的長度會顯腿短，可以像孫藝珍歐膩一樣，直接選擇單穿，或是搭配短褲、短裙，再穿上高跟鞋就很完美！

＃泰迪熊外套

第二套就是今年大流行的泰迪熊外套！搭配很適合冬天的棕色、米色系，基本上就不會錯！一樣選擇韓妞們最愛的長版款式～這款雖然沒有收腰設計，但是在穿外套時可以將領口打開，讓脖頸處看起來更修長，加上過膝的長度，反而可以增加視覺上的修長感～

#綁帶長版大衣

這款綁帶款大衣是韓國今年冬季的最夯流行！腰間有可以綁起的優雅蝴蝶結，讓整體穿搭更有層次之外，也同時達到收腰的作用，小隻女、肉肉女即使這樣穿也不會顯矮、顯胖～加上這類型的外套扣起來時可以當成罩衫，在內裡搭配一般薄高領，或是透膚蕾絲內搭都很適合；打開穿的話則是一般大衣外套，一件多用、cp值超高！

＃束口長版風衣

徐智慧歐膩在《愛的迫降》中也是幾乎每一套穿搭都會搭配大衣！他的穿搭風格比起孫藝珍歐膩來說會更花俏一點～不過他通常會使用素色大衣中和上衣的花俏。而上圖徐智慧歐膩穿的正是韓國現在很夯的束口長版風衣～將手腕處的袖口收緊，讓大衣看起來有自然的皺褶，更有設計感之外，看起來也比無束口款的風衣溫柔！

#格紋長版大衣

最後一款則是徐智慧歐膩在劇中很愛的格紋圖樣長版大衣！雖然格紋在韓國一直紅到很多人覺得穿膩了，但是徐智慧歐膩的格紋穿搭完全讓人耳目一新啊！除了選擇不同的格紋花樣之外，格紋因為本身的圖案比較雜，所以建議選擇素面的內搭、配飾，穿搭新手可以先從黑跟白下手，像皮帶、領巾等等，也可以在飾品上選擇小但亮色系的飾品，不只能夠凸顯穿搭亮點，也能中和格紋帶來的複雜感！

文／美人圈 圖／翻攝自tvn

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