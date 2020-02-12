星．變美／《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

▲徐智慧肌膚底子好，完美呈現北韓的白富美LOOK。（圖／翻攝自IG/jihye8024，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《愛的迫降》進入高潮，連劇中的副CP都有了親吻進展，飾演女二冰山又可愛的徐智慧，日前在個人IG秀出她愛用彩妝，更引發網友討論，畢竟她的好膚質就能掛保證！

底妝乾淨透光

劇中霸氣的徐智慧，除了個性率真討喜，她劇中膚況堪稱一絕，完全不輸孫藝珍。私下的她上妝前很注重保濕、飾底乳局部提亮，底妝偏好氣墊粉餅，越薄越好，用光澤代替遮瑕，襯托肌膚質感。

▲漂亮又不討厭的傲嬌，女生看了都喜歡。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

眉眼輪廓對比

為了顯現在北韓白富美的霸氣地位，眉毛幾乎不加修飾，只是順著補滿空隙，展現自然感。相對於眉毛，眼妝就顯得精緻，本身眼睛就偏圓的她，只會會一條細細的黑眼線，來強調眼神。

血色櫻桃美唇

劇中個性好強又不輕易低頭，每回出場總是氣勢凌人，唇彩絕不能少。她喜歡偏紅的血色唇膏，一來更能襯托白皙膚色，二來也顯得更霸氣。整體造型就是以「高冷美人」為輪廓發想。

▲Shiseido 超進化光感氣墊，1,750元。

▲CLIO 新魅黑防水濃烈眼線液，#06，350元。

▲Lancome 絕對完美水唇釉 ，#196，1,150元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App