fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

> >

▲▼《愛的迫降》女二徐智慧　彩妝3招狂吸粉 。（圖／翻攝自IG）

▲徐智慧肌膚底子好，完美呈現北韓的白富美LOOK。（圖／翻攝自IG/jihye8024，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《愛的迫降》進入高潮，連劇中的副CP都有了親吻進展，飾演女二冰山又可愛的徐智慧，日前在個人IG秀出她愛用彩妝，更引發網友討論，畢竟她的好膚質就能掛保證！

▲▼《愛的迫降》女二徐智慧　彩妝3招狂吸粉 。（圖／翻攝自IG）

底妝乾淨透光

劇中霸氣的徐智慧，除了個性率真討喜，她劇中膚況堪稱一絕，完全不輸孫藝珍。私下的她上妝前很注重保濕、飾底乳局部提亮，底妝偏好氣墊粉餅，越薄越好，用光澤代替遮瑕，襯托肌膚質感。

▲▼《愛的迫降》女二徐智慧　彩妝3招狂吸粉 。（圖／翻攝自tvN Drama FB）

▲漂亮又不討厭的傲嬌，女生看了都喜歡。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

眉眼輪廓對比

為了顯現在北韓白富美的霸氣地位，眉毛幾乎不加修飾，只是順著補滿空隙，展現自然感。相對於眉毛，眼妝就顯得精緻，本身眼睛就偏圓的她，只會會一條細細的黑眼線，來強調眼神。

▲▼《愛的迫降》女二徐智慧　彩妝3招狂吸粉 。（圖／翻攝自tvN Drama FB）

血色櫻桃美唇

劇中個性好強又不輕易低頭，每回出場總是氣勢凌人，唇彩絕不能少。她喜歡偏紅的血色唇膏，一來更能襯托白皙膚色，二來也顯得更霸氣。整體造型就是以「高冷美人」為輪廓發想。

▲▼《愛的迫降》女二徐智慧　彩妝3招狂吸粉 。（圖／品牌提供）

▲Shiseido 超進化光感氣墊，1,750元。

▲▼《愛的迫降》女二徐智慧　彩妝3招狂吸粉 。（圖／品牌提供）

▲CLIO 新魅黑防水濃烈眼線液，#06，350元。

▲▼《愛的迫降》女二徐智慧　彩妝3招狂吸粉 。（圖／品牌提供）

▲Lancome 絕對完美水唇釉 ，#196，1,150元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

彩妝, 愛的迫降, 徐丹, 徐智慧, 愛用, 技巧
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近

超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近

荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過 IG新增超殘忍功能一鍵得知「好友互動度」！網酸：裝熟馬上看出來 燙髮後要抹油、染後要用溫水洗　燙染髮N個小知識 奧斯卡／《小丑》性感鄰居頂招牌爆炸頭　小公主茱莉亞被批：童星通病 香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！史上最繽紛春夏系列一次看 男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」 懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面