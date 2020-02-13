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朴信惠玫瑰髮色登熱搜！情人節脫單、招桃花就染5款紅棕調

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這幾天朴信惠在SNS上分享她的全新髮色，晶瑩剔透的煙燻玫瑰色瞬間引起網友熱議，更紛紛登韓網熱搜！其實仔細觀察可以發現，2020的趨勢流行髮色離不開「玫瑰紅」色調，帶點紅棕感的髮色不僅獨特、顯白，更展露仙氣！

這回編為大家精選5款適合東方人的紅調髮色推薦！不論是想要與眾不同、仙氣逼人，還是居家染髮搞定，一次囊括通通有～一起往下看吧！

髮色推薦1：粉棕髮色

想複製朴信惠的女神髮色，編輯首推這款粉棕髮色！髮絲在玫瑰色調之下帶些透明感，陽光下更帶著珊瑚色調，不會過份厚重也不顯老氣！除了和鎖骨髮是絕配外，若燙上飽滿弧度的波浪捲髮，女孩也能一秒變女神呀！！

髮色推薦2：漸變薰粉髮色

這款髮色是編輯最愛！由奶油焦糖色往下漸變，髮色若隱若現的透出薰衣草粉色，美麗又時髦！

不只顏色美，這款髮色CP值也高！首先，漂髮較多次的薰粉色是在頭髮內層，這樣也恰好隱藏較容易毛躁、有稻草感的髮絲，其次是上層棕髮色很接近我們的原生髮色，布丁頭的問題較不明顯，髮色的壽命可以更長～


髮色推薦3：霧感玫瑰髮色

這款髮色韓妞點名率最高，可以說是目前討論聲浪最高的髮色！莓果粉的髮色中帶有柔霧感，明度較低也帶著沈穩氣息，相較於珊瑚色、蜜金髮色這類搶眼髮色來說，更耐看好駕馭！


不過，霧感髮色要美要氣質，關鍵在於髮絲要帶有「光澤感」，雖然說居家染髮也能做出淺髮色，但交給專業髮型師才能避免染完毛躁像稻草唷！


髮色推薦4：莓棕髮色

學生、小資黨想居家染髮，編輯更推薦這款髮色！這款髮色有著更多的深褐色調，也因為近似於東方人髮色，是款不挑膚色百搭顯白，各場合也不出錯的強勢髮色。

▲朴信惠玫瑰髮色。（圖／美人圈）

但想染出頭頂帶有天使光圈，柔順又均勻亮澤的紅棕髮色，編還是建議交給專業髮型師，染完效果會更接近理想髮型唷！


髮色推薦5：芭比紅髮色

想當個時髦精，就絕對不能錯過李侑菲的芭比紅髮色啦！這款髮色搶眼到不行，髮絲中帶著若隱若現的螢光感，出場秒變眾人焦點！

髮色細節不只如此！仔細一看更會發現，李侑菲的髪色外層是活潑的珊瑚色，內層則為高明度的粉色，這樣的雙色夾心可以避免髮型枯燥單調，還能讓褪色後的頭髮帶有時髦層次。

髮色褪色後，外層的珊瑚橘帶點白金感，而內層的粉紅更突出，這樣的設計好看得不得了！不過這樣的髮型並不容易染出，建議可以多問問髮型師建議，調配出專屬自己的紅調髮色唷！

 情人節將到，編決定要來染個淡淡的粉色漸層，招一波桃花、努力脫單呀！！你最喜歡哪款髮色呢？FB留言和編分享吧！

 文／美人圈　圖／翻攝自IG@mitsumaru1006

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮色, 染髮, 髮型, 朴信惠, 玫瑰色
fashion.net

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