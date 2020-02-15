昆凌罕見「炫腹裝」露完美馬甲線！下身泡水超狂Pose逼人朝聖

▲adidas by Stella McCartney 全球代言人昆凌最新形象照曝光。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

女星昆凌家庭事業兩得意，繼接下運動品牌adidas by Stella McCartney全球代言人一職，最新形象照也悄悄釋出，昆凌穿著中空「炫腹裝」亮相，露出緊實馬甲線更將下身浸在水中，超狂Pose引發網友討論。

adidas by Stella McCartney 2020春季Club Collective系列新品找來全球代言人昆凌演繹，形象照中昆凌綁起俐落辮子頭，穿著藕粉色運動內衣搭配長版風衣出鏡，最亮眼的莫過於昆凌的中空造型，大方露出緊實腹肌，仔細看毫無一絲贅肉，馬甲線更是輕易可見。

▲昆凌大秀零贅肉腹肌，下身浸在水中超狂Pose引發討論。（圖／品牌提供）

昆凌也直接蹲下將下身浸在水中，展示採用防水面料結合oversize寬鬆剪裁的長版風衣，腳踩聯名款Ultraboost 20鞋打造率性運動風，單品注入鮮艷裸粉色系呼應衣著，搭載BOOST中底提供能量回饋。

▲設計師Stella McCartney本季融合街頭與運動，（依序）運動內衣NT$2,800；防水風衣NT$8,800；ULTRABOOST 20 S NT$7,800。（圖／品牌提供）



本季設計靈感源自設計師Stella McCartney年輕時對倫敦舞蹈俱樂部的回憶與聯想，打造能滿足舞蹈及高強度運動所需的裝備，所以揉合街頭服飾與創新運動科技，以柔和色調搭配時尚大膽印花，昆凌上身演繹相當適合，畫面曝光之後也引起網友一面倒大讚：「馬甲線太猛」、「不愧是天王嫂」、「周杰倫看看人家的腹肌」。



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