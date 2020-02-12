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劉寅娜超短髮＋油頭帥氣新造型曝光　網：意外很適合！

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▲劉寅娜。（圖／翻攝自推特）

▲韓星劉寅娜剪去招牌大長髮。（圖／翻攝自《觸及真心》、Twitter@@poeticseungwan）

記者王則絲／台北報導

韓星劉寅娜一直以來的影視作品幾乎都是以浪漫波浪長髮為主，近年以《鬼怪》、《觸及真心》以及戀愛實境節目《戀愛茶坊》獲得許多關注與掌聲，而日前在《77億的愛情》節目中，首次以超短髮現身！一改以往風格，震驚之餘也受到粉絲大讚：「意外很適合！」

▲劉寅娜。（圖／翻攝自推特）

▲劉寅娜。（圖／翻攝自推特）

▲短髮油頭造型超帥氣。（圖／翻攝自Twitter@poeticseungwan、@yooinnaxx）

劉寅娜全新短髮造型長度大約與下巴切齊，深棕髮色帶有點紅調，非常襯膚，在節目中梳起油頭的模樣一展帥氣、幹練風格，散發從前少有的個性氣息，此次將頭髮剪到耳下五公分，是出道11年以來首次重大突破！

即使不梳油頭，日常的蓬鬆髮絲搭配上空氣瀏海也非常適合她，綁起公主頭來效果與長髮十大不相同，除了營造溫柔甜美感，短髮更多了分俏皮，且視覺上更是大大減齡。

▲劉寅娜。（圖／翻攝自推特）

▲短髮綁起公主頭，俏皮又減齡，與長髮時感覺差很多。（圖／翻攝自Twitter@iuinnath）

劉寅娜短髮造型一曝光，便在網路上引起熱議，雖突然的改變認人感覺不太習慣，不過網友們依然抵擋不了女神強大魅力，普遍都持正面態度：「剪什麼都好看，不愧是女神。」、「短髮我可以！」面對即將來臨的春、夏季節，想變換髮型的女孩們，不妨跟著劉寅娜勇敢的剪下去！

更多短髮造型範本：

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關鍵字：

劉寅娜, 劉仁娜, 短髮, 觸及真心
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