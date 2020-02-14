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KOBE第五代Nike聯名戰靴發布確認　3款新色獻給曼巴迷

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編輯／Duke

去年Undefeated接連推出Nike Kobe 4 Protro與Nike Air Max 90聯名系列後，不但受到粉絲喜愛，同時也引起廣大的迴響。隨著時序進入2020年，雙方再次聯手的消息也漸漸浮出水面，不過，這次將會非常搶手，因為IG爆料帳號@py_rates_表示，雙方即將帶來的鞋款為已故傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Byrant）的第五代Nike戰靴，並且還一口氣迎來3款全新配色。

▲kobe5。（圖／翻攝自IG@vanessabryant、Sneakernews、StockX）

▲Undefeated將聯手Nike帶來Nike Kobe 5 Protro。（圖／翻攝自Sneakernews）

由於布萊恩今年1／26搭乘直升機時發生墜毀意外，包括布萊恩與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）在內的9人全數不幸罹難。事後為了緬懷這位傳奇球星，球迷們將布萊恩的相關商品收購一空，進而導致市場大量缺貨，因此其商品價值也跟著水漲船高。

▲kobe5。（圖／翻攝自IG@vanessabryant、Sneakernews、StockX）

▲布萊恩與吉安娜於一起直升機墜毀意外中不幸罹難。（圖／翻攝自IG@vanessabryant）

爆料帳號@py_rates_透露Undefeated X Nike Kobe 5 Protro會在今年秋季發布，並迎來3款以金屬色為主調的鞋款，但是目前未有碟照的流出，所以相關發售資訊與設計還有待日後官方的確認。

此外，日前於奧斯卡金像獎頒獎典禮上，知名大導演史派克李（Spike Lee）特地穿著紫、金色的訂製西裝，搭配Nike Kobe 9 Elite「Sequoia」配色出席典禮，目的就是為了緬懷布萊恩，以致敬他對籃球做出的重大貢獻。

▲Nike Kobe 9 Elite Sequoia。（圖／翻攝自StockX）

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關鍵字：

Undefeated, Nike, Kobe5, AirMax90, 布萊恩, 黑曼巴, 直升機墜毀意外, 奧斯卡金像獎, 史派克李, 訂製西裝
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