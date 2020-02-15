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孫藝珍38歲依舊維持仙女美貌！減齡妝重點學起來，自己也能畫

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最近熱播的韓劇《愛的迫降》中，孫藝珍與玄彬大談南北戀，38歲依舊是女神、絲毫不見老態，之前在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中與小6歲的丁海寅大談姐弟戀、也是完全看不出懸殊的年齡差，彷彿吃防腐劑般的凍齡外表、都是靠清新自然的「減齡妝」完成，既溫柔又充滿少女感，一起看看孫藝珍的化妝師公開的妝容減齡重點！

妝容減齡重點1：清透、無粉感的底妝

孫藝珍在《愛的迫降》中的底妝幾乎都沒有妝感，尤其是在北韓的戲份、更是近乎素顏的狀態，其實彩妝師也說底妝越清透、越顯得膚質細緻，太厚的底妝其實很顯年紀！一般粉底遮瑕較強、相對也較厚重，推薦以氣墊、或是添加保濕成分的粉底完成底妝，保留一點點小瑕疵、不過度遮瑕，讓底妝最大限度的輕薄。

▲孫藝珍減齡妝。（圖／美人圈）

>>彩妝師技巧：高光營造透亮感

除了粉底用量是關鍵之外、另一個技巧就是透過高光營造出底妝的透亮感！以細緻的珠光打在臉部的突出部位（建議可以畫在突出部位的上面一點點），像是蘋果肌上方、眼尾眉尾ㄑ字部位，讓臉部肌膚有水潤的光澤感。

▲孫藝珍減齡妝。（圖／美人圈）

妝容減齡重點2：捨棄濃豔眼妝，有神不銳利

《愛的迫降》中可以看到孫藝珍的眼妝非常清淡，眼妝最多只有粉裸色系的眼影、睫毛膏，再以內眼線讓眼睛看上去更明亮有神，彩妝師建議在眼頭和眼窩中間加一點珠光、就可以偷偷讓眼睛看起來更明亮、有少女感！

▲孫藝珍減齡妝。（圖／美人圈）

妝容減齡重點3：原生的自然眉型

孫藝珍的眉型是屬於原生的自然眉型，不刻意畫弧度、或是一字眉，就是先修除雜毛後、以眉筆勾勒出眉型而已，眉筆顏色建議比髮色淺一階，畫出來的眉形非常柔和自然、讓人想親近。

▲孫藝珍減齡妝。（圖／美人圈）

妝容減齡重點4：MLBB唇、粉裸色唇

想要有少女般的無辜感、唇色就不能太紅，太紅或橘色等唇色粉有氣勢、但很容易有種女強人的感覺，孫藝珍在《愛的迫降》中的唇色也幾乎都是MLBB、粉裸色、玫瑰色等唇彩，不僅非常水潤、看起來也相當減齡！

▲孫藝珍減齡妝。（圖／美人圈）

>>彩妝師技巧：唇周暗沉先遮瑕

彩妝師小技巧，就是先做好唇周遮瑕，唇周暗沉非常顯老、而且也會讓唇膏看起來不乾淨，建議在上唇彩前，可以先用沾用餘粉的粉撲、或是用一點遮瑕膏遮瑕唇周暗沉，讓唇周肌膚更乾淨，畫上的唇彩會更好看！

▲孫藝珍減齡妝。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自tvN《愛的迫降》

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

孫藝珍, 愛的迫降, 妝容, 凍齡, 減齡
fashion.net

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