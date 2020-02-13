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風.LUXURY／愛馬仕用上半導體封裝技術　黃金線勾勒駿馬錶

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▲▼ 愛馬仕Hermes 。（圖／公關照）

▲SLIM D’HERMÈS Cheval Ikat 金線刺繡工藝腕錶玫瑰金款，1,007,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與藝術、特殊工藝緊密連結的愛馬仕（HERMÈS），再度上演大驚奇，運用來自半導體產業中積體電路封裝製程之一的打線接合技術，創作Slim d'Hermès Cheval Ikat 金線刺繡工藝腕錶，讓來自Ikat編織藝術設計的駿馬圖案活靈活現，展現飛快奔馳的模樣。

▲▼ 愛馬仕Hermes 。（圖／公關照）

▲SLIM D’HERMÈS Cheval Ikat 金線刺繡工藝腕錶，1,165 根金線以精確的高度、位置及順序排列。

源自亞洲的Ikat是一種染色與編織技術，由金線編織製作而成，此次愛馬仕採用半導體產業使用的打線接合技術，先以雷射光在錶面打出標示金線兩端落點的細孔，再想像一支自動鉛筆裡不是裝筆芯而是24K黃金線，加熱後點在面盤形成小金球，再往第二個點延伸，當中玫瑰金錶的奶油白面盤上的小金球尤其明顯。

▲▼ 愛馬仕Hermes 。（圖／公關照）

▲SLIM D’HERMÈS Cheval Ikat 金線刺繡工藝腕錶18K白金款1,185,000元。

Slim d'Hermès Cheval Ikat 金線刺繡工藝腕錶，共用上1165根比髮絲還細3倍的金線，以精確的高度、位置及順序排列，依序勾勒出有立體感的浮雕駿馬圖案。愛馬仕共推出藍色面盤18K白金錶與奶油白面盤18K玫瑰金錶2款，均採用愛馬仕自製 H1950 超薄機械機芯，各限量36只。

▲▼ 愛馬仕Hermes 。（圖／公關照）

▲錶面上駿馬奔馳的模樣相當生動。

關鍵字：

愛馬仕, Hermès
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