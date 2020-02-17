泫雅點淚滴、歐陽娜娜畫雀斑引模仿潮！盤點女星5款特殊話題妝容

2019年末到2020年初，在各樣的頒獎典禮、畫報中有幾款討論度超火爆的經典妝容，不只讓他們「一畫成名」，甚至直接帶紅人氣，讓他們的星路更順遂啊～以下就盤點5位因為妝容而引發話題的女星，就算沒有他們的顏，還是可以擁有同款妝的吧！

#泫雅：仙女落淚妝

泫雅在妝容上從不馬虎，尤其是眼妝！除了變色片跟濃密的睫毛、眼線之外，泫雅的眼妝也很喜歡加上閃亮、帶偏光的亮片眼影，不只可以讓雙眼更有神，就算在眾星雲集的頒獎典禮、活動上，也可以一秒認出他在哪！而這款仙女落淚妝，就是將水鑽或珍珠貼在雙眼下方的蘋果肌上，看起來就像小仙女哭泣後，眼淚凝結在臉頰上的樣子，真的超得人疼啊！

#歐陽娜娜：雀斑妝

歐陽娜娜的雀斑妝在陸網真的夯了超久～雖然在韓劇《她很漂亮》播出時，雀斑妝就曾經紅過一陣子，但是在歐陽娜娜為POSHPOSH拍攝雜誌封面時，頂著復古雀斑妝出現還是驚豔了一大群人～除了雀斑妝能夠增加整體俏皮感之外，也因為會在兩頰打上濃濃的腮紅當底色，所以看起來更有一種甜美微醺感！這款妝容如果想要日常出門畫，可以將娜娜的紅唇換成偏裸粉的唇色，雀斑稍微點淡一些，妝容就不會太浮誇，又有濃濃可愛復古感！

#洪秀珠：激吻妝

這一位爆紅的韓國小姐姐叫洪秀珠，一開始是從事網拍麻豆行業，因為這一組野生自然濃眉＋激吻唇的畫報，而讓他在韓國聲名大噪，甚至被譽為「最美網拍麻豆」！雖然小姐姐本來就美，但是這款妝容也幫他加了不少分啊！野生自然的濃眉讓他的神情更加有個性，眼妝則以自然平拉的眼線、捲翹但根根分明的睫毛凸顯出魅惑而不俗的氣質，帶點粉嫩、水潤感的雙唇根本讓人一看就想親，說這妝容是「斬男妝」也不為過啊！

#鞠婧禕：紅毯妝

鞠婧禕在2019年底參加愛奇藝尖叫之夜的妝容一po出就造成陸網轟動，讓網民們紛紛爭相仿妝～這款妝容雖然看似是一般復古感妝容，但是其實有幾個重點是這款妝的小心機！第一個就是月牙灣狀的自然野生眉，讓鞠婧禕看起來媚而不兇，第二則是眼下的小水鑽，跟泫雅妝是類似的概念，不過因為它的位置在臥蠶上，所以比起泫雅妝日常，更適合平日畫！最後一點則是帶有微光感的大姨媽色唇，紅棕色唇讓他看起來性感，但微光感又能降低暗色系的陰沉感！

#高允貞：初戀妝

最後一位也是模特出身、同樣因為拍攝畫報而在韓國爆紅的小姐姐高允貞～最近更是演出《會讀心術的那小子》中女主的朋友！他的妝容比起洪秀珠的彩度再更高一點，會畫上淡淡的腮紅及玫瑰大地色系眼妝，不過不變的重點是眼妝、底妝需乾淨，眉毛部分維持自然野生眉感，唇妝則是水潤型，可以說是典型的偽素顏妝容，帶出去見長輩絕對不會錯！

文／美人圈 圖／翻攝自微博@鞠婧祎、＠娱大掌柜、＠东邪西媚、IG@goyounjung、@hongsuzu、@hyunah_aa

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