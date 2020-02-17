fb ig video ETtoday search mobile

泫雅點淚滴、歐陽娜娜畫雀斑引模仿潮！盤點女星5款特殊話題妝容

> >

2019年末到2020年初，在各樣的頒獎典禮、畫報中有幾款討論度超火爆的經典妝容，不只讓他們「一畫成名」，甚至直接帶紅人氣，讓他們的星路更順遂啊～以下就盤點5位因為妝容而引發話題的女星，就算沒有他們的顏，還是可以擁有同款妝的吧！

 ▲話題妝容。（圖／美人圈）

#泫雅：仙女落淚妝

▲話題妝容。（圖／美人圈）

泫雅在妝容上從不馬虎，尤其是眼妝！除了變色片跟濃密的睫毛、眼線之外，泫雅的眼妝也很喜歡加上閃亮、帶偏光的亮片眼影，不只可以讓雙眼更有神，就算在眾星雲集的頒獎典禮、活動上，也可以一秒認出他在哪！而這款仙女落淚妝，就是將水鑽或珍珠貼在雙眼下方的蘋果肌上，看起來就像小仙女哭泣後，眼淚凝結在臉頰上的樣子，真的超得人疼啊！

#歐陽娜娜：雀斑妝 

▲話題妝容。（圖／美人圈）

歐陽娜娜的雀斑妝在陸網真的夯了超久～雖然在韓劇《她很漂亮》播出時，雀斑妝就曾經紅過一陣子，但是在歐陽娜娜為POSHPOSH拍攝雜誌封面時，頂著復古雀斑妝出現還是驚豔了一大群人～除了雀斑妝能夠增加整體俏皮感之外，也因為會在兩頰打上濃濃的腮紅當底色，所以看起來更有一種甜美微醺感！這款妝容如果想要日常出門畫，可以將娜娜的紅唇換成偏裸粉的唇色，雀斑稍微點淡一些，妝容就不會太浮誇，又有濃濃可愛復古感！

#洪秀珠：激吻妝

▲話題妝容。（圖／美人圈）

這一位爆紅的韓國小姐姐叫洪秀珠，一開始是從事網拍麻豆行業，因為這一組野生自然濃眉＋激吻唇的畫報，而讓他在韓國聲名大噪，甚至被譽為「最美網拍麻豆」！雖然小姐姐本來就美，但是這款妝容也幫他加了不少分啊！野生自然的濃眉讓他的神情更加有個性，眼妝則以自然平拉的眼線、捲翹但根根分明的睫毛凸顯出魅惑而不俗的氣質，帶點粉嫩、水潤感的雙唇根本讓人一看就想親，說這妝容是「斬男妝」也不為過啊！

#鞠婧禕：紅毯妝

▲話題妝容。（圖／美人圈）

鞠婧禕在2019年底參加愛奇藝尖叫之夜的妝容一po出就造成陸網轟動，讓網民們紛紛爭相仿妝～這款妝容雖然看似是一般復古感妝容，但是其實有幾個重點是這款妝的小心機！第一個就是月牙灣狀的自然野生眉，讓鞠婧禕看起來媚而不兇，第二則是眼下的小水鑽，跟泫雅妝是類似的概念，不過因為它的位置在臥蠶上，所以比起泫雅妝日常，更適合平日畫！最後一點則是帶有微光感的大姨媽色唇，紅棕色唇讓他看起來性感，但微光感又能降低暗色系的陰沉感！

#高允貞：初戀妝

▲話題妝容。（圖／美人圈）

最後一位也是模特出身、同樣因為拍攝畫報而在韓國爆紅的小姐姐高允貞～最近更是演出《會讀心術的那小子》中女主的朋友！他的妝容比起洪秀珠的彩度再更高一點，會畫上淡淡的腮紅及玫瑰大地色系眼妝，不過不變的重點是眼妝、底妝需乾淨，眉毛部分維持自然野生眉感，唇妝則是水潤型，可以說是典型的偽素顏妝容，帶出去見長輩絕對不會錯！

文／美人圈　圖／翻攝自微博@鞠婧祎、＠娱大掌柜、＠东邪西媚、IG@goyounjung、@hongsuzu、@hyunah_aa

 【延伸閱讀】

ins超夯透明感「日雜妝容」讓你2020當個精緻女孩！這5大日系春妝趨勢絕不能錯過！(beauty美人圈)

戴口罩怎麼化妝？彩妝師曝用「這招」懶人法，就算口罩拿掉妝還是超全！(beauty美人圈)

震驚全韓網的美貌！韓國大勢新人「高允貞」，甜到讓朴寶劍心動的妝容秘訣是這些！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

妝容, 女星, 泫雅, 歐陽娜娜
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳

奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳

女孩們注意了！男生曖昧期的4大地雷　踩了直接掰

女孩們注意了！男生曖昧期的4大地雷　踩了直接掰

凱特王妃罕見「軍裝風」美翻全場　不畏低溫硬擠微笑超親民 一句話就能擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧 《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收 新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨 湯唯新劇造型超NG！頭髮後梳、瀏海太塌　肉肉臉該避開的5大地雷 「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有 Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面