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紐約時裝周／木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

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▲COACH。（圖／品牌提供）

▲紐約時裝周重頭戲COACH 2020秋季時裝大秀登場，星二代木村光希也現身看秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

紐約時裝周步入尾聲，COACH 2020秋季時裝大秀於11日舉行，創意總監Stuart Vevers以豐富色彩紅、黃、粉色帶來視覺上的饗宴，打造皮革與皮毛的多種拼接方式提升實穿性，此外，南韓女星雪炫、日本區品牌代言人Kōki 木村光希現身看秀創造話題。

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲創意總監Stuart Vevers打造色彩美學，超模凱雅傑柏（圖一）演繹。（圖／品牌提供）

COACH 2020秋季時裝大秀選在下城區舉行，創意總監Stuart Vevers試圖打造一種獨立精神，透過本季鮮艷的色彩傳遞，秀上超模凱雅傑柏（Kaia Gerber）穿著藍色長版皮衣搭配玫粉色毛衣，充滿撞色的視覺效果，可以發現多層次、寬版的外套輪廓與鮮艷的彩色皮革正是本季重點，套裝部分不乏滿版印花注入，加以細皮帶襯托身型，自然垂墜的寬鬆版型隨即彰顯復古。

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲手拿包以圓形、三角形、四方形等廓型展現堆疊的城市方塊。（圖／品牌提供）

經典塗鴉、條紋元素被重新詮釋，以實穿方式出現在外套之上，使得整體更為現代摩登，品牌獨具魅力的皮革與皮毛多樣化拼接，讓冬季單品溫暖有型，遊走於俐落與奢華之間取得完美平衡；男士部分有如花襯衫、塗鴉毛衣、皮夾克單品成為重點，在實穿性上都發揮到極致。本季包款配件更是一大亮點，模特兒手上拿著不同幾何風格的小包，不再局限形狀，圓形、三角形、四方形等手袋廓型以堆疊的城市方塊，洋溢青春美麗，賦予其手拿提帶，讓時尚生活化許多。

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲COACH。（圖／品牌提供）

▲（依序）日本區品牌代言人Kōki 木村光希、南韓女星雪炫現身看秀。（圖／品牌提供）

紐約大秀會場眾星雲集，日本區品牌代言人Kōki 木村光希以超齡摩登形象亮相，綁起狂野爆炸頭高馬尾，紅色皮衣與天藍襯衫的撞色搭配讓眾人眼前一亮，南韓女星雪炫不改甜美本色，身穿深藍皮衣套裝相當婉約，露出清秀臉蛋，照樣成為國際焦點。

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關鍵字：

COACH, Kōki, 木村光希, 2020, 雪炫, 秋季, 時裝, 大秀, 紐約, 時裝周, 創意總監, Stuart Vevers
fashion.net

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