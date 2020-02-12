紐約時裝周／史嘉蕾戰袍推手Oscar de la Renta　打造泡泡裙又甜又辣

▲Oscar de la Renta的2020秋冬秀，在紐約時裝周登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林明瑋 / 綜合報導

老牌Oscar de la Renta以晚禮服風光於世，更在今年奧斯卡獎大出風頭，多名女星穿上Oscar de la Renta作品大獲好評，例如又辣又優雅的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）。典禮結束沒多久，品牌的2020秋冬秀就在紐約時裝周登場，再給了視覺震撼，用色塊、花朵，還有既性感又甜美的泡泡裙開趴。

▲史嘉蕾喬韓森在奧斯卡頒獎典禮（上）與會後慶功宴（下）都穿Oscar de la Renta禮服。（圖／達志影像／美聯社）



▲Oscar de la Renta由雙人組設計師Laura Kim（中前）和Fernando Garcia（中後）執掌。（圖／翻攝Oscar de la Renta FB）

多明尼加裔設計師Oscar de la Renta，1956年在美國創立同名品牌，有氣勢也充滿浪漫女人味，許多明星名流都愛穿他的設計，繁複的結構、華麗而優雅，成為晚裝之王，2014年他病逝，現在品牌由雙人組設計師Laura Kim和Fernando Garcia執掌，兩人並擁有自創品牌MONSE，以解構與個性感著稱，與Oscar de la Renta截然不同，轉換得極佳。

▲黑白晚裝的羽毛裙襬，隨著行走風情萬種。（圖／達志影像）



▲黑白洋裝呼應1966年的「Black and White Ball」奢華派對。（圖／達志影像／美聯社）

2020秋冬的Oscar de la Renta，從美國作家楚門卡波提（Truman Capote）在1966年舉辦的超級奢華上流派對「Black and White Ball」發想，加入品牌歷史檔案中的蓬蓬裙、天鵝晚裝等輪廓，為過往的華美新意，一襲上身黑色、白色羽毛裙的禮服，就是最完美的說明。

▲貝拉哈蒂德穿著藍色大衣開場。（圖／路透）



▲壓軸的紅色羽毛斗篷很具戲劇效果。（圖／達志影像／美聯社）



▲皇家藍色晚禮服優雅又甜美。（圖／路透）

鮮明的色彩讓整場秀很有能量，開場是藍色大衣與暗紅高領衫，壓軸是紅色羽毛斗篷，都由超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）演繹，另外，皇家藍色的晚裝有心形領口、泡泡裙，前短後長露出美腿與紅色系高跟鞋，集性感、甜美、貴氣於一身，也有不少花朵甚至花瓶印花出現在系列中，將古典與現代融合在一起。

▲日裝的色調、輪廓都很有特色。（圖／達志影像／美聯社）



▲日常輪廓與古典泡泡裙、印花結合，成了新樣貌。（圖／達志影像／美聯社）



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