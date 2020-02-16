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女星也愛的平價美妝品！范冰冰這款面膜用10幾年、張韶涵力推防曬噴霧、

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▲范冰冰、張韶涵都愛用的平價美妝品 。（圖／翻攝FB,微博）

編輯／Amanda　

為了維持完美狀態，哪個女星在保養和妝容上不是用盡心思～但誰說收入高、資產厚的女星們，愛用的保養、彩妝品一定得是奢華高價位、貴婦等級高檔品牌，從范爺范冰冰、張韶涵、趙薇到夏于喬，這些大明星都曾分享過自己私下愛用的平價美妝品，到底有哪些白菜價美妝品俗又大碗、好用到連她們都愛，快一起來看看！

▲范冰冰、張韶涵都愛用的平價美妝品 。（圖／翻攝FB,微博）

▲范冰冰不僅是保養控，更是出了名的「面膜狂人」，只要有空就敷面膜。（圖／翻攝范冰冰小紅書）

范冰冰：露得清細白修護面膜

愛敷面膜出了名的「面膜狂人」范冰冰，笑稱幾乎已把市面上所有面膜都試過了的她，除了曾在美妝社群平台上推薦平價酒粕面膜造成網友、代購賣家瘋狂搶購外，還有一個平價面膜是她的「元老級」愛用面膜，愛用了十幾年到現在依舊在用！

▲范冰冰、張韶涵都愛用的平價美妝品 。（圖／翻攝FB,微博）

▲范冰冰愛用露得清細白修護面膜，持續用了十多年。（圖／翻攝范冰冰小紅書）

就是露得清的這款美白面膜，她大讚面膜布很舒服也很貼臉型，不用擔心會掉下來，敷完立刻就會覺得皮膚很水潤通透，膚色也白淨均勻了，持續用下去的美白效果是不錯的，「大概跟了我有十幾年了，也可能快二十年了。」她更自曝以前常去香港工作時，每次去都會囤貨，一買就是30盒50盒，還推薦可以冰在冰箱裡，冰過再敷有很好的鎮定效果。

▲范冰冰、張韶涵都愛用的平價美妝品 。（圖／翻攝FB,微博）

▲演藝圈中的女富豪趙薇，一直愛用凡士林幾乎沒換過。（圖／翻攝趙薇微博、品牌官網）

趙薇：凡士林

身家好幾十個億、被稱為「娛樂圈女版巴菲特」的趙薇，她長期以來沒換過的愛用保養小物竟然是家家戶戶幾乎都有一瓶的凡士林，除了拿來保養肌膚，她還會隨身帶著當作護唇膏，或是在塗好唇彩後，再塗上薄薄一層，增加滋潤度與光亮感。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲范冰冰、張韶涵都愛用的平價美妝品 。（圖／翻攝FB,微博）

▲夏于喬隨身攜帶「冰冰霜」，會拿來擦臉也可以擦手。（圖／翻攝夏于喬FB）

夏于喬：「冰冰霜」澳佳寶維生素E乳霜

夏于喬曾在一次訪問中大方公開自己隨身化妝包裡愛用品，就被發現她隨身都帶著有「冰冰霜」之稱的澳佳寶維生素E乳霜，因為范冰冰愛用還掀起一波代購熱潮。夏于喬用過後，也非常喜歡，她說可以擦手也可以擦臉，有抗老化和抗氧化的作用，她每天晚上都會當作乳液用來擦臉，白天也會視狀況用，甚至會帶在身上，隨時有需要就可以使用。

▲范冰冰、張韶涵都愛用的平價美妝品 。（圖／翻攝FB,微博）

▲張韶涵常在網上跟粉絲分享自己的美容保養秘訣。（圖／翻攝張韶涵小紅書）

張韶涵：露得清防曬噴霧

皮膚白皙到會發光的張韶涵，除了天生膚色就白，更因為她很重視防曬。她曾在小紅書上仔細提醒粉絲們關於防曬的重要性和防曬的錯誤觀念，同時還曝光了自己連續回購好幾年的防曬愛用品——露得清 輕透防曬噴霧(台灣目前無販售)，不僅大讚使用感很好，防水效果佳又能滿足她對於防曬的要求，讓她願意每天用。

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關鍵字：

保養, 彩妝, 美妝, 女星, 愛用, 平價, 高CP, 開架, 保養, 范冰冰, 張韶涵, 趙薇, 夏于喬, 防曬噴霧, 面膜, 冰冰霜, 凡士林
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