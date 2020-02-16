精品聯手街頭再一發！ZegnaＸFear Of God　頂級西裝與高端潮流的碰撞

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從Supreme與Louis Vuitton（LV）再到Nike與Dior，奢侈品牌結合街頭已成最大趨勢。近日又有品牌宣布加入戰局，這次為義大利高檔男裝傑尼亞（Ermenegildo Zegna），與之合作的對象則是高端街頭品牌Fear Of God，而雙方預計將在3／2的巴黎時裝周中，首次公開聯名系列的單品。

在 Instagram 查看這則貼文 Zegna（@zegnaofficial）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 2 日 下午 9:27 張貼

傑尼亞與Fear Of God的定位與設計差異甚大，前者在西裝領域擁有世界一流的剪裁與品質，後者則是當紅的高端街頭品牌，不過，Fear Of God的創辦人Jerry Lorenzo表示：「出於替男士打造服飾的願望，我們與傑尼亞會以自由、精緻以及優雅為主軸，並透過我們對美國奢侈品的定義，融入義大利最好的手工與剪裁上。」





▲傑尼亞與Fear Of God的定位與設計差異甚大。（圖／翻攝自IG@zegnaofficial、@fearofgod）







▲Jerry Lorenzo希望將美國奢侈品，融入義大利最好的手工與剪裁上。（圖／翻攝自IG@zegnaofficial）

另外，傑尼亞的藝術總監Alessandro Sartori也解釋與Fear Of God的合作，他說：「我們在傑尼亞的工作室中，將創意、工藝、技術融合，並從面料開始構思相關設計，這都是因為傑尼亞與Fear Of God都受到相同的情感啟發。」





▲Alessandro Sartori為傑尼亞的創意總監。（圖／翻攝自IG@zegnaofficial）

透過上述兩位設計師的說法，Ermenegildo Zegna X Fear Of God聯名系列，將會混合優雅與獨特的風格替系列注入新的活力，因此版型優異且具有街頭風格的西裝或其餘單品，將有可能會誕生於該聯名系列中，請大家拭目以待。

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