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PRADA自由填系列挑戰創意　GAP客製化電繡服務送禮不傷荷包

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▲PRADA ACRONIMI品牌字母自由填系列細節。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

「客製化」的魅力在於能讓每個人加入屬於自己的巧思，賦予一件單品特別的意義，更是情侶們放閃的最佳選擇。PRADA推出的ACRONIMI系列以品牌字母為首來造句，讓消費者們自由填寫玩創意；而服飾品牌GAP近期則是特別提供客製化電繡、布章燙印服務，快帶著另一半一起去挑選！

▲ＰＲＡＤＡ客製化。（圖／記者王則絲攝）

PRADA ACRONIMI系列呼應2020春夏系列廣告，以其特有調性將品牌首字母P-R-A-D-A特別設計成可自由填字的衛衣，共推出白色帽T（NT＄$29,500）與短袖T恤（NT＄13,000）兩款，男女通碼，適合情侶們一起製作專屬情侶衣，於台北101 PRADA限定販售。

帽T款式能夠在PRADA五個字母後任意填寫，挑戰民眾們的創意，而短袖T恤款式則是提供了五種預設字母組合：PLAIN REDEFINED AS DARING ATTITUDE、PERHAPS ROMANCE ALWAYS DESIRES ANOTHER、PERFECT REALISTS AND DREAMERS ALIKE、POTENTIAL ROMANCE ALWAYS DESERVES ATTENTION、PERHAPS RATIONAL ACTIONS DONT APPLY。

▲ＰＲＡＤＡ客製化。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA ACRONIMI系列（圖／記者王則絲攝）

然而，預算有限卻也想擁有客製化單品，那麼絕不能錯過GAP全新的「客製化」服務！即日起只要於GAP台北ATT4FUN 旗艦店購買正價牛仔系列商品，會員（綁定手機免費加入）即可享有專屬客製服務。

店內提供「電繡」與「布章燙印」服務，可在牛仔外套或是柔軟舒適的連帽休閒上衣等日常服飾上，繡上喜愛的文字或數字，例如姓名、縮寫、生日或紀念日，現場更提供多種字體和繡線顏色供選擇，位置也能隨心所欲，讓每個人都能在服裝中注入個人風格，呈現與眾不同的時尚品味。

▲GAP客製化（圖／品牌提供）

▲於電繡服務中，有多種字體與顏色可選擇。（圖／品牌提供，以下同）

此次GAP所推出的客製化服務讓每樣商品都變得獨一無二，不僅賦予了紀念價值，在特殊的節日上也是一項送禮的好選擇。

價錢方面，只要會員購買任一正價牛仔系列，即可享「免費」訂製服務 1 次，電繡10x10cm及以下小圖案NT＄150或會員點數 300 點，10x10cm以上大圖案NT＄250或會員點數 500 點，限量刺繡布章則是NT＄150 或會員點數 300 點。

▲GAP客製化（圖／品牌提供）

▲GAP客製化（圖／品牌提供）

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關鍵字：

客製化, 情人節, 情侶, PRADA, GAP, 刺繡, 布章燙印
fashion.net

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