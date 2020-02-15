日本「燃脂口罩」一片難求！戴上竟能瘦小腹、丟洗衣機使用上百次

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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，口罩一片難求的情況下，日本一款Nendo口罩再次引起討論，除了可丟洗衣機重複清洗佩戴之外，更標榜「燃脂功能」用腹式呼吸法越戴越瘦！

新冠肺炎造成口罩需求量大大提高，民眾一周僅能購買2片實在不夠用，對此日本工作事務所的Nendo口罩再次引起討論，其實早在2017年該款產品就因可重複利用的性能爆紅，因為只要將口罩直接丟進洗衣機，可以重複使用超過100次，降低口罩消耗。洗乾淨曬乾之後，還能夠收納在外包裝下，堪稱完美出行裝備。

▲Nendo口罩可丟洗衣機水洗百次，並且具備燃脂功能。（圖／翻攝自品牌官網）



另外，Nendo口罩具備3款功能，多達10層一般飛沫、粉塵、細菌都能完美隔離，而後獨特構造有記憶臉型的效果，更加確保口罩能夠無縫隙阻隔外界細菌，除此之外，絕對想不到口罩還有「燃脂功能」，因為降低了透氣性，需要利用腹部大力呼吸才能吸到空氣，所以不知不覺之間其實就在鍛鍊腹部，邊戴口罩邊瘦身，受到不少日本網友好評。

▲官網已經全面缺貨，雖然對病毒並非完全能隔離，不過減肥效果倒是值得一試 。（圖／翻攝自品牌官網）

最後仍要提醒民眾Nendo口罩並非完全能隔離病毒，但是在現在搶購口罩的熱潮下，Nendo口罩也已經全面缺貨，想要購買的民眾還需等等。

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