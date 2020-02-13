迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話

編輯／Emily 圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp、twitter@WD23_Studios

日本迪士尼樂園全新規畫的《美女與野獸》園區即將在今年4月15日開幕！先前發布的示意圖中有美美的城堡、歐式風格的村莊…等多個電影經典場景，讓粉絲們看了期待不已～而現在完工的城堡照片在網路上曝光了，粉紅、華麗的建築真的夢幻到不行～

《美女與野獸》城堡是新園區中的重點建築，高度達30公尺，尖聳的玫瑰粉屋頂搭配粉紫色磚塊外牆，超級夢幻！近看還有許多雕像裝飾，整體構造氣派華麗，少女們看了完全心動～

城堡內的大型遊樂設施叫做「美女與野獸的魔法物語」，遊客們坐上咖啡杯，跟著音樂旋轉移動，可以體驗電影中所有經典場景。

除了夢幻城堡，女主角貝兒居住的村莊也會被重現，商店、餐廳被蓋成歐式風格的房屋，在園區的街道逛起來，彷彿置身童話故事當中。

不只迪士尼新園區讓人期待，亞洲第一座「哈利波特影城」也將開在日本！預計會於2023年完工，選址在即將關閉的東京老牌樂園「豐島園」。不同於大阪環球影城的哈利波特園區，這裡沒有遊樂設施，會以片場形式為主，將電影中的場景、道具、服裝展示呈現，類似英國倫敦的哈利波特影城，這樣就不用大老遠飛去英國，在日本就可以朝聖一波啦！

在 Instagram 查看這則貼文 Warner Bros. Studio Tour（@wbtourlondon）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 下午 12:00 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Warner Bros. Studio Tour（@wbtourlondon）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 18 日 下午 12:00 張貼

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