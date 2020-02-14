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GUCCI真的出籃球，一顆要價6萬！芝加哥限定店還有20樣單品可挖寶

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編輯／Duke

Gucci創意總監Alessandro Michele去年宣布，將為品牌帶來一系列的「Gucci Pin」期間限定店，首站由香港廣東道店出發，近日則是開進美國芝加哥，並替即將到來的NBA全明星周推出超過20樣的一系列獨家單品，其中包括要價美金1,980元（約台幣59,400元）的奢華籃球以及服飾、鞋子和配件。

▲gucci pin芝加哥。（圖／翻攝自Gucci）

▲Gucci Pin期間限定店。（圖／翻攝自Gucci）

▲gucci pin芝加哥。（圖／翻攝自Gucci）

▲Gucci替NBA全明星周推出要價台幣59,400元的奢華籃球。（圖／翻攝自Gucci）

開設於芝加哥北摩根街160號的Gucci Pin期間限定店，其設計靈感來自互動式地圖上的圖針。並且隨著店鋪完工，Google地圖上將會有Gucci特有的圖針，以慶祝期間限定店的開幕。

此次為了NBA全明星周，Alessandro Michele為芝加哥帶來許多限定單品，從風衣到短褲再到鞋類以及包款，一共提供超過20樣的單品給當地的朋友；設計的部分，該系列整體以彩虹色為底，並加入星星、GG Logo標誌來完成設計。

▲gucci pin芝加哥。（圖／翻攝自Gucci）

▲gucci pin芝加哥。（圖／翻攝自Gucci）

▲gucci pin芝加哥。（圖／翻攝自Gucci）

▲gucci pin芝加哥。（圖／翻攝自Gucci）

▲gucci pin芝加哥。（圖／翻攝自Gucci）

▲從風衣到包款，Gucci Pin芝加哥期間限定店一共提供超過20樣的單品。（圖／翻攝自Gucci）

商店資訊

Gucci Pin芝加哥期間限定店
地址：160 N Morgan St Chicago, IL 60607
開幕時間：2／14～3／2

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此外，眾所矚目的首款Yeezy系列籃球鞋，根據IG帳號@yeezymafia的消息指出，將會在NBA全明星周中發售，並且共推出運動款與生活款，其名稱分別為「YZY Bsktbl Quantum」以及「YZY Qntm Quantum」。

關鍵字：

Gucci, AlessandroMichele, GucciPin, 期間限定店, 芝加哥, NBA, 全明星周, 獨家, 彩虹, GG
fashion.net

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