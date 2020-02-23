愛吃甜食小心膚質變差！女星都用「抗糖化保養」　忌口才能養出光滑肌

是不是老是覺得明明保養品沒少擦，但肌膚總是暗沉、毛孔粗大甚至水腫難消呢？親愛的，臉爛其實都是糖惹的禍！日本超夯「抗糖化」保養法，保養前後加上這這一步3天找回彈嫩Baby肌！女生愛吃糖、愛保養，但複雜且精緻的生活習慣長期累積下來，不只帶來了肥胖更使膚況急速走下坡 ~ 保養肌膚不再只是表面功夫，想要延緩老化、擁有大S的細緻肌膚就先從抗糖開始。



抗糖化保養是什麼？

可能很多人還搞不懂抗糖化是什麼，其實就是減少身體與肌膚糖分的攝取量，而攝取過多的糖分不只會導致體脂增加、體態走樣，當糖分子和蛋白質與脂質相互結合，還會產生一種對肌膚不利的褐色物質，在這樣的糖化反應下，不僅肌膚容易色素沉澱、蠟黃甚至還會毛孔粗大、皮脂分泌增加導致長痘的風險，甚至還可能使肌膚提早老化呢！因此日本女孩近年就開了這套抗糖化保養，不僅僅只是減少甜食的攝取，在保養上也要回歸簡單、樸實，讓肌膚徹底歸零，找回最根本的健康平衡。



挽救臉爛飲食也有技巧



然而，在飲食方面，除了最基本的甜食、飲料等高糖分食品要避免，專家也建議，在三餐澱粉的攝取上也要有所節制，因為，有時在不知不覺間吃進的米飯、麵包量反而比吃糖果、巧克力產生的糖份更多！因此在實施抗糖化保養的過程中，不只第一步忌口要遵守，平時也可以多吃高纖維蔬菜替代澱粉，並搭配適量運動使新陳代謝加快運轉，排出多餘的糖份與廢物，除此之外，由於抗糖化過程中一開始肌膚會有些脆弱，這時防曬絕對不能省，才不會養肌不成反而膚色黑三階。



保養前後加上這一步



當然了，飲食控制是抗醣化的基本功，在保養上，由於在抗糖化階段，肌膚會處於一種重新運轉、調節自體代謝的狀態，雖然膚況轉好的效果快且顯著，但這時的肌膚也是最容易受傷的時候，在保養上，專家就建議，最好去除成分複雜且較滋潤的乳霜、保養品，並以清爽化妝水、簡單的精華做搭配，除此之外在敷面膜前也要徹底清潔、加強保濕，才能讓抗糖化保養更完整零漏洞，不過最重要的還是持之以恆，據說美容天后大S養肌的祕密就是靠這一招呢 ~



大S、張韶涵都用它塑身養顏



不過，就像上頭說的，抗糖保養法不只可以養顏美容，對於身材的維持與雕塑也很有效果，像是有著美容天后之稱的大S，又或者永遠娃娃臉的張韶涵，甚至邁入熟齡絲毫沒有歲月痕跡的不老女神舒淇都是抗糖保養法下的成功範例，她們不只是透過戒甜食來維持身材，還會克制澱粉與肉類的攝取來抑制痘痘、暗瘡的產生，難怪女星們過了35歲肌膚依舊雪白有彈性呢！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、微博、張韶涵IG



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