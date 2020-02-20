Red Velvet Irene榮登韓國最愛整型範本！私下保養法、上妝技巧大公開

韓國女星比美貌、比身材各個不相上下，不過風靡整形美容的韓國，年度最受歡迎的整形範本竟然是她！韓團Red Velvet Irene裴珠泫以精緻五官擊敗宋慧喬和Jennie！到底她妝容底下的秘密到底是什麼？Irene保養、上妝攻略全公開，每天竟然只要3分鐘就能養成陶瓷肌！



最夯整容範本是她

韓國女生瘋整形但你知道她心中的完美臉蛋是誰嗎？韓國整型業者公布年度最受歡迎的整容範本，時尚臉Jennie竟然淪落第3名！至於成功奪下一、二名的則是少女時代成員潤娥，以及當紅女團Red Velvet的顏值擔當Irene裴珠泫！看完你也和儂編一樣驚訝吧 ~ Irene的精緻且鮮明的五官不僅是韓妞們心中的完美比例，特別是她那深邃的杏桃眼和雙眼皮，更是不少韓國女生指定的整形模板呢！不過Irene皮囊底下究竟藏著什麼秘密，就讓儂編一次告訴你！



比美白更重保濕

除了精緻小巧的五官讓人過目不忘，最讓韓妞們忌妒的，還有她那無暇的陶瓷肌！說到Irene的保養密技其實很簡單，大多人都以為韓國女星比起保濕更注重美白，其實不竟然，Irene的化妝師就偷偷透露，Irene平常洗完澡第一件事就是保濕！不論是噴上化妝水，又或者敷上保濕面膜，在黃金時間內立即鎖水，不僅能改善肌膚乾澀，還能抑制出油是韓國女星們的保養基本步驟呢！



去角質化妝水養牛奶肌

不過肯定很多人會好奇，Irene平時的妝前保養到底怎麼做的，才會使妝感如此服貼零粉痕，其實，Irene的御用彩妝師就分享，Irene妝前保養別於一般女星敷面膜或蒸臉按摩，而是用具有去角質效果的保濕化妝水輕輕擦拭臉，清除老廢角質與油光之餘也替肌敷立即保濕，不僅上妝起來輕盈無負擔，也不怕皮膚因太過營養而出油大脫妝喔！



乳液加油降溫按摩

當然了，除了簡單快速的妝前保濕，Irene平時保養也絕對不會少了這個步驟！那就是按摩！不論是夜晚睡前保養，還是活動前的緊急修護，Irene都會先將護膚精油加上些許乳液，接著搭配搓揉的手法按摩雙手，這樣不只能將體溫分散至四肢，臉部肌膚的溫度也會跟著下降，上妝起來會更服貼呢！



無辜大眼妝容Tips

最近女孩們茶餘飯後的話題，絕對少不了Irene的妝容密技！Irene深邃且無辜的五官輪廓總是讓人著迷，但其實跟著這3步驟你也能擁有陶瓷娃娃臉！首先Irene打造五官輪廓最重調的核心就是眉妝，大器的野生眉加上一點毛流感，讓眼神都變得更立體；接著第二步就是帶點水光的淺色眼影，別以為大眼妝容一定要重口味，有時來點棉花糖色並加強眼線勾勒，反而妝感更精緻！

最後也是最關鍵的兩步驟，那就是紅唇及下睫毛！過往我們擦紅唇妝大多只會實塗，填好填滿，但想要營造櫻桃嘟唇就要學學Irene這樣畫！在畫紅唇時會將顏色著重在中央，外圍再用指腹暈染營造漸層感，既顯氣色又不失溫柔 ~ 最後這招也是最畫龍點睛的一步，別傻傻地只刷上睫毛，清淡眼妝上刷一點下睫毛加強眼尾深邃度，會讓眼神更加無辜喔！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書、pinterest、IG@renebaebae

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