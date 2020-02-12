無懼武漢肺炎、東區沒落　寶鴻堂鐘表省租金開忠孝店

▲寶鴻堂忠孝店今正式開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情、台北東區商圈沒落，都無法抵擋創業40年鐘錶名店寶鴻堂重返東區的決心，位於忠孝東路4段的台北忠孝店今正式開幕，是寶鴻堂的第4家店，眾人好奇何來勇氣在這個被視為低點的時機展店，副總暨業務總監陳俊賓表示：「因為我們幾乎只有本土客人，不受陸客影響；且店面是自己的，省下了龐大的租金。」

▲寶鴻堂忠孝店在九天民俗技藝團精采的鑼鼓表演中熱鬧開幕。（圖／寶鴻堂提供，以下同）

寶鴻堂在中美斷交隔年於民生東路開了第一家店，開第二家店時則遇上921大地震，這回第4家店開幕，又逢武漢肺炎疫情延燒，看似在低谷中展店，寶鴻堂卻信心十足。有了SARS時期的經驗，早已要求員工每日量體溫自主管理、客人入店先噴酒精消毒雙手、提供免費口罩，在此非常時期雖然人流較同期掉了20%，但成交率卻從50%提高至65%，顯示疫情爆發前期不少消費者「悶壞了」，而寶鴻堂提供安全舒適的購物空間，讓顧客能安心賞錶。

▲寶鴻堂副總暨業務總監陳俊賓（左起）、董事總經理陳秋堂與北區業務經理蕭學儒一同為新店揭幕。

▲大理石牆面搭配金邊裝飾的空間顯得明亮摩登。

新開幕的忠孝店約60坪，大量採用大理石牆面搭配金色線條，呈現明亮又溫暖的空間，好質感的皮革面交易桌，讓顧客能盡情試戴錶款而不怕碰傷錶款；新店歐米茄（OMEGA）、寶珀（Blancpain）、雅典錶（Ulysse Nardin）、萬寶龍（Montblanc）、崑崙錶（CORUM）、柏萊士（BELL&ROSS）、ORIS、葛雷漢（Graham）等品牌，希望更能吸引年輕客層。曾於1989年延吉街開設東區第一家錶店的寶鴻堂，終於圓夢重返東區商圈，也以行動表示「客人需要我們，我們一直都在」。

▲歐米茄超霸系列同軸擒縱月相大師天文台計時腕錶（左）1,766,600元，寶珀全日曆月相半獵錶921,000元。



▲雅典航海大明火琺瑯陀飛輪腕錶（左）939,800元，崑崙ADMIRAL LEGEND 42 FULL BLACK 海軍上將系列限量錶185,000元。



▲萬寶龍1858系列Geosphere腕錶限量款1858（左）約205,800元，Bell & Ross BR03-92-Diver blue Bronze Sapphire腕錶290,000元。

