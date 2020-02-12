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1妙招延長「口罩使用時間」！藥妝店追加抑菌產品備貨量　免出門就能買

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▲口罩不夠免怕！1招延長使用時間。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲口罩「實名制」上線一週依舊難買，藥妝、生活雜貨通路紛紛追加抗菌清潔產品進貨量。（圖／翻攝IG＠vv_yejin_vv、品牌提供）

記者張毓容／綜合報導　

隨著武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情持續擴大，不少民眾自主防疫意識提高，不僅引發口罩搶購潮，酒精、乾洗手、除菌液等消毒抗菌產品也是一上架就幾乎搶購一空。

因應政府宣導，健康民眾防疫其實勤洗手更重於戴口罩，不少藥妝生活雜貨通路紛紛追加抑菌清潔產品備貨量，像是日系藥妝店「日藥本舖」特別設置「居家防疫必備專區」，從乾洗手液、除菌液、抗菌洗手乳等清潔用品，到有助於促進血液循環、抗菌等作用的營養補給品全都備妥。

▲口罩不夠免怕！1招延長使用時間。（圖／翻攝IG,品牌提供）
▲次綠康乾洗手液，500ml X 2，NT$499。（圖／品牌提供，以下同）

▲口罩不夠免怕！1招延長使用時間。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲博寶兒抑菌洗手乳-佩佩豬，300ml，NT$109。

另外，台隆手創館也宣布即日起開放官網購物，並緊急追加2000瓶乾洗手、100盒兒童口罩與各款居家清潔用品以供官網訂購，讓民眾不用出門也能購得防疫所需產品。

▲口罩不夠免怕！1招延長使用時間。（圖／品牌提供）

▲HADARIKI乾洗手，60ml，NT$99。

▲口罩不夠免怕！1招延長使用時間。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲用心快樂&衛風科技3D奈米薄膜口罩禮盒(兒童款)，30入，NT$999。

除了除菌液、乾洗手等消毒清潔用品外，口罩依舊一「罩」難求，隨處都可見藥局前大排長龍的買口罩排隊人潮，不少人還是為了口罩不夠用而煩惱，日藥本舖也特別分享一個小妙招，延長口罩使用時間，減少口罩消耗量。

可利用輕透透氣的拋棄式洗臉巾，放置於口罩內當內墊，吸收口鼻分泌物，每日或定期替換，保持口罩內部維持乾淨清爽，就不需每日更換新口罩，視口罩使用狀況可延用3～5天，像是100%純棉的日本ITO洗臉巾，柔軟不掉毛，就很適合當作口罩內墊使用。

▲口罩不夠免怕！1招延長使用時間。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲日本ITO洗臉巾，80張，NT$258。

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關鍵字：

武漢肺炎, 新冠病毒, COVID-19, 防疫, 口罩, 使用時間, 更換, 抑菌, 抗菌, 消毒, 清潔, 酒精, 乾洗手, 除菌液, , 洗手乳
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