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韓妞掀起用「黑玫瑰」示愛！神秘感成為獨立女性象徵　單身送自己超時尚

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▲▼ 韓國掀起用「黑玫瑰」示愛風潮！絨感質地、神秘又奢華，代表：「你永遠屬於我」。（圖／Bella儂儂提供）

當你想偶爾來點浪漫，送另一半一束玫瑰花表達心意時，紅玫瑰、粉玫瑰常常是你的第一選擇，但你知道，現在韓國又興起另一種特別顏色的玫瑰，就是「黑玫瑰」！近期儂編就在網路上看到許多韓國女生在IG上分享黑玫瑰，黑玫瑰究竟為何成為男友示愛新選擇呢？讓儂編來告訴你！

▲▼ 韓國掀起用「黑玫瑰」示愛風潮！絨感質地、神秘又奢華，代表：「你永遠屬於我」。（圖／Bella儂儂提供）

高貴又典雅的黑玫瑰除了外型特別之外，它的花語：「你永遠只屬於我」，更是韓國情侶選擇黑玫瑰的原因！此外它還有幾個代表花語：

1.溫柔真心、完全占有對方的愛情
2.獨一無二
3.愛人的魅惑，且為我所有
4.忠誠、思念
5.動人愛情的一種另類表述

▲▼ 韓國掀起用「黑玫瑰」示愛風潮！絨感質地、神秘又奢華，代表：「你永遠屬於我」。（圖／Bella儂儂提供）

除了以上愛情花語外，黑玫瑰還是獨立女性的象徵，形容女子的獨立、堅強、勇敢，就算是單身女性也很適合買一束來送給自己，擺放在家裡當裝飾！

▲▼ 韓國掀起用「黑玫瑰」示愛風潮！絨感質地、神秘又奢華，代表：「你永遠屬於我」。（圖／Bella儂儂提供）

在花店琳瑯滿目的鮮花之中，獨樹一格的黑玫瑰絕對能瞬間吸引目光。雖然名為黑玫瑰，但黑玫瑰其實不是全黑，而是深紅之中透著黑，加上厚厚的絨感質地，神秘感中又帶奢華感，即使只是單一朵花，簡單配上尤加利葉當陪襯就相當耀眼！

▲▼ 韓國掀起用「黑玫瑰」示愛風潮！絨感質地、神秘又奢華，代表：「你永遠屬於我」。（圖／Bella儂儂提供）

簡單優雅的黑玫瑰和其他花材完美融合，看起來和諧又別有一番風味。此外，包裝以牛皮紙、裸色花紙包裝也能帶出溫柔氣質的感覺，就算偶爾耍點浪漫，只送單枝黑玫瑰也毫不失禮！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest、IG@ilikeflower_in、@londonflowergarden、@fleurhomme、@laplumefleurie

編輯整理：林奕辰

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

黑玫瑰, 示愛, 情侶, 兩性, 送禮, 愛意
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