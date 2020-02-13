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5個最想脫離單身的時刻　想告白把握時機

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單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲即便是再堅強的單身生活，也會有一些脆弱的時刻。（圖／Pakutaso、pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

誰也不能否認，愛情的萌芽跟「時機」有絕大的關聯，有時就是在一瞬間改變了心意，或是突然開竅，西洋情人節的前夕，細數幾個在生活中最想脫離單身的時刻，有心儀對象的你，捉住好時機告白吧。

生病之時
不管自己有多堅強，身體有病痛時絕對是脆弱的時候，明明肚子很餓，卻沒有力氣起來煮個簡單的粥，還要撐起病體努力移動到醫院或診所，這時有人能在旁邊幫忙，不是很幸福嗎？

▲▼失眠,睡覺,賴床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

聽見半夜的聲響
在全世界都安靜下來的瞬間，任何出現的聲響都會讓人心慌，陌生人的腳步聲，甚至是小動物（們）的奔跑聲，這時都很希望有人能一起壯膽。

▲女性,單身,頭髮。（圖／pixabay）

吃到了好餐廳
現在雖然社群網站相當發達，吃到了一間自己非常喜歡的餐廳，拍照跟文字很容易跟別人分享，但心中的那個「下次也想帶一個人一起來」的感覺，卻無法透過網路的「讚」被滿足。

▲女性,單身,思考。（圖／pixabay）

想看一場大家都看過的電影
很想去看一部電影，偏偏周邊的朋友全都看過了，這時才發現能有一個拗他看第二次也沒關係的伴侶，好像真的很不錯。

失眠的夜晚
或許打發失眠的方式有很多種，但若有人能陪在旁邊說說話或撒撒嬌，或是聊天聊到睡著，也許比一個人看著電視或小說打發時間，更有那種療癒感。

▲▼睡衣,失眠（圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 單身
fashion.net

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