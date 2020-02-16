別人的食物照總是比較美！掌握構圖、角度7技巧　免濾鏡也能拍出高質感





每次看到IG網紅或部落客把美食照拍的精緻又很有藝術感，是不是很羨慕他們厲害的拍照技巧？再看看自己相簿裡的美食照，一種「覺得怎麼拍都不夠美」的煩惱頓時湧上來，到底角度要怎麼抓？套濾鏡又怕不夠自然，這些大家好奇頭痛的問題儂編在這篇通通幫你們解答！7招超實用簡單的拍照技巧學起來，眼前的美食不管怎麼拍都質感滿分！



用「手機內建相機」拍就對了





不管是iphone還是其他品牌的智慧型手機，利用手機內建的相機功能就是拍出質感照的第一步，千萬不要套濾鏡！因為內建相機功能拍出的照片是最自然原始的，太依賴「濾鏡」修飾美食照反而會失去食物原本的色澤及協和感，如果拍出來的感覺不夠明亮，可以再用修圖軟體增強「明亮度」及一點點的「對比度」即可。



「陽光」就是最佳濾鏡





有沒有發現兩張亮度跟精緻度差很多？左邊是在有陽光的角度下拍攝的，右邊則是室內燈光的狀態，雖然都是「光」，但可千萬別小看「陽光」美化照片的威力！善用陽光拍照能讓畫面看起來更自然清晰，不僅柔和順眼，也能凸顯美食的特色及擺盤的精緻感，所以陽光是關鍵之一！但當然不是在所有餐廳都能剛好坐在陽光照射到的位子，而且相信會有人疑惑，如果時間點在晚上的話，借不到陽光的輔助該怎麼拍？請繼續看下一段！



由上往下45度拍攝





沒有陽光沒關係，善用角度就夠了！由上往下「45度角」近距離拍眼前的餐點，除了能將美食的原貌清楚捕捉外，也不會拍到手機的陰影進而破壞畫面的美感，如果很難拿捏角度的話，建議可以微微站起身來拍，這樣取角度與距離的遠近會更好做調整～還有一點！如果食物像鬆餅一樣有「厚度」的話，手機可以拿直一點點的拍，拍出美食的份量感！觀看者也能更身歷其境，口水直流到想立馬跑去那家餐廳吃一頓！



距離拉近！適當將邊緣的碗盤切掉





當食物有完整一大盤，畫面塞不下完整面積的時候怎麼辦？儂編建議大家可以大膽地將鏡頭貼近食物，再把邊緣的碗盤適當切掉，這樣的結構不僅能使畫面飽滿豐富，將碗盤裁切一些也能讓觀看者將目光集中在照片內這一盤美味逼人的料理，這樣的小技巧非常適用於單獨吃飯、餐點只有一份的時候，完全不用擔心少了其他美食做陪襯，會不會太過單調的問題！



餐桌正上方往下拍





前一個技巧讓你一個人吃飯時能派上用場，而這個「餐桌正上方往下拍」則非常適用於三五好友一起吃飯的時候！由於餐點豐富多樣，這個小撇步能拍到整桌華麗誘人的饗宴，無須擔心畫面太單調無趣或是參疵不齊，如果畫面怕太滿，建議也可以適當切邊緣的盤子或是餐桌！不過唯一的小缺點就是如果要追求餐點完整度，必須等待其他餐點都上齊之後才能拍照，在這之前都要忍著飢餓不能先吃！但等待是值得的啊～拍到整桌佳餚的那瞬間成就感爆棚！



把朋友的「纖纖玉手」請出來

什麼？美食照不就是要越乾淨、越少干擾視覺的東西更好嗎？其實有時候適當將餐具當擺盤，或是將「朋友的手」請出來當畫面的襯托也是拍出藝術質感照的小撇步～「餐具的加入」能使照片更自然不造作，要不然只有食物當唯一主角會顯得有點冷冰無趣，而像左邊這張「捕捉」朋友正在切蛋糕的日常風貌，也給人一種活潑溫馨的生動感，下次和朋友一起享用美食的時候，不妨試試看這招，讓你的美食照更有層次變化！



「九宮格構圖法」絕對不會出錯

九宮格構圖聽起來有點專業，會不會很難上手？其實只要會想像畫面，這招井字法絕對是讓你拍美食照的最佳利器！在拍照的時候，可以想像一下螢幕畫面被九個格子切割，再將美食放在線與線的交集點上，這樣不僅能創造豐富多樣的效果，視覺感受也會更和諧吸睛！本身用Iphone的捧油們更不需要擔心，Iphone內建相機本身就有「格線」功能！去「設定」裡將他啟用就能輕鬆擁有九宮格拍攝技巧囉！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／私人照片、pinterest、IG@melissamale

編輯整理：王之穎



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