勤洗手也要清潔頭皮！洗髮4步驟做滿，防疫更徹底

▲擁有健康頭皮，才能擁有美麗秀髮。（圖／翻攝自IG/ssinz7）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

防疫除了戴口罩、勤洗手之外，別忘了頭皮、頭髮也有可能附著細菌。如果沒有準確清潔很有可能導致落髮、頭皮發炎等情況，維持良好的衛生習慣，才是擁有美麗秀髮的第一步。頭皮養護專家《呂Ryo》提出洗髮四步驟，教你如何正確清潔，做好防護。

頭皮角質要定期清潔

許多人洗頭只顧著頭髮清潔，卻讓頭皮角質層不斷累積！細菌及髒污堵塞毛孔，不但無法讓後續養護無法吸收，更會讓頭皮出現敏感紅腫等問題。因此，每週使用1至2次頭皮清潔產品，可以代謝老廢角質，讓頭皮得以深呼吸。

使用養髮洗髮精

在挑選洗髮精時，除了挑選喜歡香味，建議看清楚成分，選擇能幫助改善頭皮困擾和養護的洗髮產品，像是咖啡因、高濃度人蔘精華成分都能強韌髮根並注入營養。

▲頭髮產品應選溫和無添加成分。（圖／Unsplash）

潤髮乳也能抹頭皮

身為油頭皮，每次潤髮都用的膽戰心驚，深怕塗到頭皮就會負擔過重，建議挑選溫和無添加成分，從頭皮到髮尾都可以安心使用。

頭皮要用精華液

頭皮如同臉蛋一樣需要在清潔後給予保養，才能打造健康的基礎。提醒大家徹底清潔之後，可以使用頭皮精華在頭皮上輕輕按摩，幫助防護打底。



除了做好頭皮清潔後，《呂Ryo》提醒大家，枕頭套、梳子、安全帽等與頭皮接觸的東西，更要記得定時清潔，才可以真正達到全面防護的目標。

▲善選頭髮清潔產品，給髮膚全方位防護。

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