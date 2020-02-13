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《愛的迫降》企鵝娃娃詢問度爆高！孫藝珍同款生日禮物，女孩收到最心動

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@butter_insta、@tvndrama.official、koupenchan-store.jp

韓劇《愛的迫降》超受歡迎，本週即將迎來大結局～劇中的穿搭、妝容、用過的香氛…全部引起流行，就連出現過的企鵝娃娃也變熱搜款！原來這隻企鵝是《愛的迫降》與韓國雜貨品牌BUTTER的聯名商品，戴著藍色頭套的企鵝超呆萌，看了好想入手這個可愛同款！

▲愛的迫降企鵝娃娃。（圖／翻攝自IG@butter_insta）

▲愛的迫降企鵝娃娃。（圖／翻攝自IG@butter_insta）

在《愛的迫降》第12集當中，男主角玄彬與北韓部下們幫女主角孫藝珍慶生時，手中拿的這隻企鵝娃娃，就是韓國雜貨品牌BUTTER與《愛的迫降》的聯名商品。

配合劇情主題，萌萌的小企鵝戴上滑翔翼安全頭套，可愛度加倍～另外還有沐浴款和睡覺款，同樣超級Q！

除了企鵝娃娃，還有另外兩款花椰菜玩偶，分別是綠色原版以及粉紅櫻花版，眼尖的觀眾都可以在劇中找到它們的身影。目前這些聯名娃娃詢問度超高，想要的話可以在韓國BUTTER線上和實體商店購買。

▲愛的迫降企鵝娃娃。（圖／翻攝自IG@butter_insta）

▲企鵝娃娃售價韓幣15,000元（約台幣380元）。

▲愛的迫降企鵝娃娃。（圖／翻攝自IG@butter_insta）

▲綠色花椰菜娃娃尺寸S韓幣3,000元（約台幣76元）、尺寸M售價6,000元（約台幣152元），粉紅花椰菜娃娃尺寸S售價韓幣5,000元（約台幣127元）、尺寸M售價韓幣9,000元（約台幣230元）。

如果喜歡企鵝娃娃的話，日本的正能量小企鵝最近也非常紅，經常會推出各種萌萌新品。圓圓的企鵝娃娃手拿四葉幸運草，可以搭配粉紅色兔耳朵披風或是黃色的狐狸披風，兩款造型都超可愛，看了瞬間被療癒～

▲愛的迫降企鵝娃娃。（圖／翻攝自IG@butter_insta）

▲愛的迫降企鵝娃娃。（圖／翻攝自IG@butter_insta）

▲正能量小企鵝娃娃售價1,650日圓（約台幣450元），兩款披風990日圓（約台幣270元）。

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關鍵字：

愛的迫降, 同款, 企鵝, 雜貨, butter, 娃娃
fashion.net

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