超仙美照這樣拍！瑞莎手夾玫瑰、遮住嘴唇　3個小撇步當萬人迷

▲瑞莎拍「玫瑰美照」，仙氣逼人。（圖／FlowerFlower花的提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

雖然很多人嘴上說不愛收到花，但若是一捧完美的玫瑰，很難不被打動，如果還是無動於衷，看看瑞莎運用玫瑰拍的美照、仙氣爆棚，一定改變想法。瑞莎從小就愛花，她說：「我最喜歡紅玫瑰，而且我是雙魚座的，花很符合浪漫的那部分。」

她表示小時候在烏克蘭的家，爸爸會在庭院裡種花，長時間接觸下對花更了解，下個月弟弟安多利結婚，婚禮的捧花、胸花、花環也交給她張羅，展現姊姊的愛與美感。

瑞莎家庭幸福，老公Mike對她呵護備至，她透露Mike在重要節日都會送花，最近她在IG上po出多張以玫瑰為主題的美照，讓人看了眼睛發亮，雖然這是棚拍效果，但其中的3個小撇步還是值得學，讓收到的花更有價值。

1. 不經意夾著、遮嘴唇

指間夾著玫瑰花、手托腮，一種自然又很有個性的姿態，桌上也是隨意地散幾枝花，讓畫面更有連續性。或是把玫瑰放在嘴唇前，有點性感也有點俏皮。

2. 手比愛心

瑞莎拿的是組合成愛心的玫瑰，但其實單用一朵也可以，手比愛心、微微笑，甜美模樣立刻湧現。

3. 捧著一大朵

厄瓜多皇家玫瑰有，花苞是全球最大的，花瓣可達30至40片，捧著一朵很夠看，隨便擺姿勢都是既美又仙。

▲情人節與玫瑰花幾乎劃上等號。