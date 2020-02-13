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水象星座注意！2020第一波水逆來襲　雙魚別淪為小三

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水星逆行會對十二星座帶來回溯影響，過去未曾解決的往事也一同來襲，我們要從逆行前陰影期開始，就有必要務實、謹慎的處理生活中的一切事務，避免誤入水星逆行為我們的生活、情感、工作或人際領域帶來的一系列阻礙。今年的第一次則在2020年2月17日至3月10日發生，始於水象雙魚座，終結於風象水瓶座，水象星座們在水逆期間應該做甚麼和不應該做甚麼呢？

▲水象星座注意 。（圖／柯夢波丹提供）

巨蟹座

事業運：多注意溝通情況

在人際交往以及情緒上會有自我封閉的念頭，工作上的溝通會有不順暢的狀況，要注意農曆年過後的加班、熬夜等現象；身體才是好生活的本錢。

愛情運：戀情出現變化

對曖昧對象要多一些耐心與寬容之心，這樣不會嚇走一段潛在的緣分。水逆期間和情人的相處，很容易脫口說出對方不愛聽的話，妳一言我一句的狀況下，很容易走到分手邊緣。

財運：解決金錢煩惱

運氣逐漸旺盛，前期問題得以處理，要注意購買奢侈品時不要盲目購買自己喜歡的，要考慮性能，正財運以及偏財運都較為平常。

▲水象星座注意 。（圖／柯夢波丹提供）

天蠍座

事業運：適時轉移視線

水逆期間遇到挫敗，工作進度不如意，腦海中充斥着負面情緒的時候，可即時出去消消氣，盡可能離開剛才身處的空間，並轉移注意力做其他事，這樣才不會在工作上被情緒勒索。

愛情運：清理愛情千古癥結

妳跟情人在水逆期間會發現一些舊有根深蒂固的問題，例如聆聽不到對方的想法、不願了解對方的立場，此時妳極度需要放下自己的身段，耐心去處理妳們昔日的舊帳。

財運：尋求專業協助

妳經常認為自己缺乏眼光，投資上容易因為判斷失誤而減少利潤收成。如果沒有時間與信心管理，還是交給專業人士幫妳辦好了。

▲水象星座注意 。（圖／柯夢波丹提供）

雙魚座

事業運：多花心思專注工作

受水星逆行的影響，由2月中旬皆不宜搬遷、轉工、裝修、投資，妳可多花心思專注在工作上。

愛情運：難逃絕望痛苦情緒

妳會容易愛上有妻之夫，成為別人眼中的小三，並重複陷入痛苦絕望的情緒當中。不要與人初次約會，水逆會造成交流困難。

財運：必因貪念因小失大

到歐洲外遊時要小心保管好妳的財物，人生涯規劃出現重大決定，這帶來不少開支，切勿因貪念而因小失大。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 星座, 水逆, 水象星座, 巨蟹, 天蠍, 雙魚
fashion.net

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